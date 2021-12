Πέντε σειρές για ατελείωτες βραδιές binge-watching | MEDIA | iefimerida.gr

Ετοιμάζεσαι για μαραθώνιο μπροστά στην τηλεόραση. Το σκηνικό ιδανικό: κουβερτούλα, καναπές, μια κούπα ζεστή σοκολάτα (εντάξει, δεν θα πούμε όχι σε ένα ποτήρι ουίσκι), δίπλα το αναμμένο τζάκι και τώρα το δύσκολο ερώτημα: Τι θα δούμε σήμερα;

Γιατί μπορεί να έχεις προετοιμαστεί για μια ωραία βραδιά (ή και ολόκληρη μέρα, εάν είσαι τυχερός) μπροστά στην τηλεόραση, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι η επιλογή της σωστής ταινίας ή σειράς. Πόσο εύκολα μπορείς να ξενερώσεις όταν περνάς πολλή ώρα με το τηλεκοντρόλ στο χέρι ψάχνοντας μανιωδώς κάτι που θα σου αρέσει; Ή όταν τελικά βρίσκεις κάτι, μετά από λίγο διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτό που φανταζόσουν ή τελοσπάντων, δεν ταιριάζει με το mood στο οποίο βρίσκεσαι;



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γι’ αυτό λοιπόν κι εμείς, συγκεντρώσαμε 5 τηλεοπτικά hit της φετινής σεζόν, στα οποία ούτε εσύ θα μπορέσεις να αντισταθείς. Θέλεις δράμα, θρίλερ, μυστήριο ή ρομάντζο; Η COSMOTE TV τα έχει όλα!



Yellowjackets

Ενα αεροπορικό ταξίδι ρουτίνας καταλήγει σε τραγωδία όταν το αεροπλάνο πέφτει, και μια ποδοσφαιρική ομάδα ταλαντούχων μαθητριών λυκείου βρίσκεται αποκλεισμένη στην άγρια φύση μακριά από κάθε ένδειξη πολιτισμού. Εκεί οι νεαρές γυναίκες καλούνται να παλέψουν για την ζωή τους.

Yellowjackets

Μια επική ιστορία επιβίωσης που συνεχίζεται και 25 χρόνια μετά, στο σήμερα, με όσες έχουν επιβιώσει να βασανίζονται ακόμη από το παρελθόν και να συνειδητοποιούν ότι ο εφιάλτης δεν έχει τελειώσει. Στη σειρά πρωταγωνιστεί το it girl των 90’s Τζούλιετ Λιούις («Το Ακρωτήρι του Φόβου») και η Κριστίνα Ρίτσι («Οικογένεια Ανταμς»).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σειρά προβάλλεται κάθε Τρίτη στις 22.00 (COSMOTE SERIES HD), ενώ τα 3 πρώτα επεισόδια είναι ήδη διαθέσιμα στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The Sinner



Συνεχίζοντας να αναρρώνει από τα ψυχικά τραύματα της τελευταίας υπόθεσης που ανέλαβε, ο συνταξιούχος πλέον ντετέκτιβ Χάρι Αμπρόουζ (Μπιλ Πούλμαν), ταξιδεύει σε ένα ειδυλλιακό νησί με τη σύντροφό του. Ωστόσο, η φαινομενικά ήρεμη εξόρμηση δεν αργεί να μετατραπεί σε μια απροσδόκητη τραγωδία με εμπλεκόμενη την κόρη μιας εξέχουσας οικογένειας της περιοχής. Τότε, ο Αμπρόουζ στρατολογείται για να βοηθήσει στις έρευνες σε μια παρανοϊκή υπόθεση, που θα φέρει ξανά τα πάνω κάτω στη ζωή του.

The Sinner

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 4η σεζόν της σειράς, που προβάλλεται στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV είναι διαθέσιμη, στον δωρεάν, on demand κατάλογο COSMOTE TV PLUS.



New Amsterdam

Εμπνευσμένη από το Bellevue, το παλιότερο δημόσιο νοσοκομείο στην Αμερική, η σειρά ακολουθεί τον ιδιοφυή και γοητευτικό γιατρό Μαξ Γκούντγουιν (Ράιαν Έγκολντ), τον νεαρότερο διευθυντή του ιδρύματος, που προσπαθεί να σταματήσει τη γραφειοκρατία, να προσφέρει εξαιρετική ιατρική φροντίδα και να φέρει νέα πνοή στο υποτιμημένο, υποστελεχωμένο και χωρίς μεγάλες χορηγίες, νοσοκομείο.

New Amsterdam

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην 4η σεζόν του New Amsterdam, ο Μαξ βρίσκεται επιτέλους σε σχέση με την Έλεν, αλλά η επιθυμία της να μετακομίσει στο Λονδίνο αλλάζει τις ισορροπίες. Ο νέος κύκλος επεισοδίων προβάλλεται αποκλειστικά στην COSMOTE TV, κάθε Πέμπτη στις 22:00 (COSMOTE SERIES HD), αν όμως έχεις χάσει την αρχή, κανένα πρόβλημα! Τα 10 πρώτα επεισόδια της 4ης σεζόν καθώς και οι προηγούμενοι 3 κύκλοι επεισοδίων της σειράς, βρίσκονται στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The North Water03

Ο Κόλιν Φάρελ επέστρεψε στη μικρή οθόνη με το δράμα μυστηρίου «The North Water» σε σκηνοθεσία Άντριου Χέι («Weekend», «45 Χρόνια»). Η σειρά εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1850 και ακολουθεί έναν πρώην στρατιωτικό χειρουργό, που αποφασίζει να συμμετάσχει ως γιατρός σε μια φαλαινοθηρική αποστολή στον αρκτικό κύκλο. Εκεί, θα έρθει αντιμέτωπος με έναν ψυχοπαθή φαλαινοθήρα με δολοφονικές τάσεις. Η σειρά είναι διαθέσιμη για binge-watching στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).

The North Water

Dexter: NewBlood

Οκτώ χρόνια μετά το φινάλε του πολυβραβευμένου Dexter, o Μάικλ Σι Χολ επιστρέφει στον ομώνυμο ρόλο του μανιακού δολοφόνου, που τον καθιέρωσε. Στην πολυαναμενόμενη συνέχεια της σειράς, ο Ντέξτερ Μόργκαν απολαμβάνει μια ήρεμη ζωή, αρκετό καιρό μετά την «εξαφάνισή» του. Κι ενώ όλα φαίνεται να κυλούν ομαλά, μια σειρά ύποπτων γεγονότων θα ξυπνήσει τη λαχτάρα του για αίμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Dexter

Η σειρά προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 (COSMOTE SERIES HD), αμέσως μετά την Αμερική. Κάθε νέο επεισόδιο του Dexter: New Blood, αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι θα είναι διαθέσιμο στον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV (COSMOTE TV PLUS).