Cosmote TV: Οι πρωτιές στην τηλεθέαση της προηγούμενης εβδομάδας

Το οσκαρικό «Bohemian Rhapsody» του Μπράιαν Σίνγκερ (X-Men, Συνήθεις Ύποπτοι) για τη ζωή και την καριέρα του εμβληματικού frontman των Queen, Φρέντι Μέρκιουρι, που χάρισε στον Ράμι Μάλεκ (Mr. Robot) το πρώτο του OSCAR, η πολυβραβευμένη ταινία εποχής των Αϊτορ Αρέγκι και Τζον Γκαράνιο, «Ο Γίγαντας» (Handia), αλλά και η ρομαντική κομεντί «A Taste of Summer» διαμόρφωσαν το top 3 των δημοφιλέστερων ταινιών για την εβδομάδα 6 –12/7 στα κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA HD.

Μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο της COSMOTE TV, το ενδιαφέρον των συνδρομητών στράφηκε στην κωμική σειρά του Πίτερ Στορμάρε «Swedish Dicks» (1η σεζόν), την crime-drama σειρά «Cold Courage» (1η σεζόν), στις ταινίες «Maleficent: Mistress of Evil», «Hunter Killer» και «Charlotte's Web», καθώς και στο νέο επεισόδιο της χιουμοριστικής εκπομπής της COSMOTE TV «Στο Πλεχτό».

Επίσης, το θρίλερ του Λι Γουανέλ (Σε Βλέπω, Upgrade, Insidious: Chapter 3), «Αόρατος Άνθρωπος» (The Invisible Man) με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με ΕΜΜΥ® ηθοποιό Ελίζαμπεθ Μος (Εμείς, The Handmaid’s Tale), αλλά και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων «Φύγαμε» (Onward) και «Οι Σκανταλιάρηδες» (The Elfkins - Baking a Difference) ήταν οι πρώτοι σε προτίμηση κινηματογραφικοί τίτλοι που παρακολούθησε το κοινό, μέσα από την on demand υπηρεσία της COSMOTE TV, Movies Club.

Τέλος, το COSMOTE HISTORY HD κράτησε για ακόμη μία εβδομάδα τα «ηνία» ανάμεσα στα υπόλοιπα κανάλια ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, με τα ντοκιμαντέρ «Κάλλας-Κένεντι-Ωνάσης: Δυο Βασίλισσες για έναν Βασιλιά», «Εξερευνώντας την Ιστορία: Τα 7 Θαύματα του Κόσμου» και «Ο Όλυμπος Εν Κινήσει», να βρίσκονται υψηλότερα στην προτίμηση του κοινού.