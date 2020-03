Απρίλιος στην COSMOTE TV με μεγάλες πρεμιέρες: The Last Kingdom, The Good Fight και 6 νέες σειρές

Σκάνδαλα, δικαστικές διαμάχες και πολεμικά δράματα εποχής έρχονται στην COSMOTE TV τον Απρίλιο.

Μεταξύ όσων θα παρακολουθήσουν οι συνδρομητές είναι ο 4ος κύκλος των σειρών The Last Kingdom και The Good Fight, ενώ τον ίδιο μήνα, για όσο «μένουν στο σπίτι», θα έχουν στη διάθεσή τους 6 ακόμα πρεμιέρες νέων παραγωγών, όπως αυτή της σειράς Devils με τον Πάτρικ Ντέμπσι του Grey’s Anatomy και το βρετανικό δράμα εποχής Miss Scarlet & The Duke.

Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο είδος σειρών που τους ενδιαφέρει, αφού με τη χρήση artificial intelligence, η υπηρεσία τους κάνει προτάσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν. Όλες οι σειρές θα προβάλλονται στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια των σειρών θα είναι διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

The Last Kingdom, The Good Fight και The Split με νέα επεισόδια στην COSMOTE TV

Το επιτυχημένο πολεμικό δράμα βρετανικής παραγωγής The Last Kingdom επιστρέφει με 4ο κύκλο επεισοδίων, στον οποίο οι συμμαχίες ανάμεσα στα βασίλεια έχουν πλέον κατακερματιστεί. Ο Ούτρεντ (Αλεξάντερ Ντρέιμον), συνεχίζοντας την προσπάθεια διεκδίκησης της γης που του ανήκει, αποφασίζει να προκαλέσει σε μάχη τον θείο του (Δευτέρα 27/4, 22.00).

Στην 4η σεζόν του υποψήφιου για Emmy® αστυνομικού δράματος The Good Fight, η Κριστίν Μπαράνσκι επιστρέφει στον ρόλο της μάχιμης δικηγόρου Νταϊάν Λόκχαρτ, που έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό στίβο. Αφού η ίδια και οι συνεργάτες της χάνουν τον μεγαλύτερό τους πελάτη, αναγκάζονται να αποδεχθούν προσφορά από μια πολυεθνική νομική εταιρεία, ώστε να συνεχίσουν ως μικρή θυγατρική (Α’ προβολή αμέσως μετά το εξωτερικό – Παρασκευή 10/4, 21.00). Επίσης, με καινούριο κύκλο επιστρέφει και η δραματική σειρά του BBC, The Split σε σκηνοθεσία της Τζέσικα Χομπς (The Crown, Apple Tree Yard). Η 2η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24/4 στις 23.00.