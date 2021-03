Ιατρικό δράμα, σκοτεινό θρίλερ μυστηρίου ή σειρά φαντασίας; -Η COSMOTE TV φέρνει νέες σειρές για κάθε προτίμηση | MEDIA | iefimerida.gr

Νέες σειρές και ολοκαίνουριες σεζόν αγαπημένων προγραμμάτων από το εξωτερικό φιγουράρουν στο COSMOTE SERIES HD τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

Είστε λάτρεις του ιατρικού δράματος ή προτιμάτε σειρές που φλερτάρουν με το σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ; Υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που προτιμούν να ταξιδέψουν σε κόσμους υπερφυσικούς με σενάρια που ξεπερνούν τον συμβατικό κόσμο.

Για όλους τους παραπάνω, αλλά και εκείνους που ποντάρουν σε κλασικές αμερικανικές σειρές (που επιστρέφουν με δυναμικό spinoff) η COSMOTE TV εμπλουτίζει τη λίστα των ξένων προγραμμάτων μυθοπλασίας με στόχο να ικανοποιήσει κάθε προτίμηση.

Η ρεαλιστική τρίτη σεζόν του New Amsterdam στην COSMOTE TV

Σχεδόν ταυτόχρονα με την προβολή τους στην Αμερική, η COSMOTE TV ξεκίνησε την προβολή των ολόφρεσκων επεισοδίων της ιατρικής σειράς New Amsterdam. Στην τρίτη σεζόν, η καθημερινότητα των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού στο παλαιότερο δημόσιο νοσοκομείο της Αμερικής αλλάζει, καθώς επίσης και το αρχικό σενάριο της συνέχειας της σειράς, μιας και χρησιμοποιεί την επικαιρότητα, την πανδημία του κορωνοϊού.

Η τραγική ειρωνεία της τρίτης σεζόν του New Amsterdam έχει να κάνει με το γεγονός πως ο σεναριογράφος είχε σκεφτεί να εντάξει το στόρι μιας πανδημίας πριν αυτή γίνει η πραγματικότητα για ολόκληρο τον πλανήτη. Άλλωστε, η σειρά βρέθηκε αντιμέτωπη με τον κορωνοϊό, καθώς ένας από τους ηθοποιούς που εμφανίστηκαν ως γκεστ σε παλιότερο επεισόδιο διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19.

Αξίζει να σημειωθεί πως η σειρά έχει λάβει κριτική 8,1 αστεράκια στην ηλεκτρονική βάση IMDB, ενώ συγκεκριμένα τα νέα επεισόδια του τρίτου κύκλου βαθμολογήθηκαν με 9,1 και 8,5 αντίστοιχα. Παράλληλα και στο Rotten Tomatoes η σειρά έχει αποσπάσει ένα ωραιότατο 83% με βάση την εκτίμηση των χρηστών της πλατφόρμα που έχει υπάρξει ιδιαίτερα «σκληρή» στην κριτική τηλεοπτικών προγραμμάτων.

O πρωταγωνιστής της σειράς New Amsterdam, Ράιαν Εγκολντ

Κι αν ο πρωταγωνιστής Ράιαν Εγκολντ σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί έχει κάνει γκεστ από την διάσημη σαπουνόπερα «Τα Ατίθασα Νιάτα», αλλά και το reboot της ανεπανάληπτης εφηβικής σειράς «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς». Όπως διαβάζουμε ο γοητευτικός Καλιφορνέζος διαθέτη τη δική του μπάντα, με όνομα Eleanor Avenue, για την οποία γράφει τραγούδια, παίζει και τραγουδά.

Πρωταγωνιστούν: Ryan Eggold (BlacKkklansman), Janet Montgomery (Black Swan), Freema Agyeman (Doctor Who).

Η σειρά προβάλλεται κάθε Πέμπτη στη 22.00 από το COSMOTE SERIES HD, 48 ώρες μετά την Αμερική. Ταυτόχρονα με τη linear μετάδοση του κάθε επεισοδίου θα είναι διαθέσιμο και στην On Demand υπηρεσία (παράλληλα θα είναι διαθέσιμοι και οι προηγούμενοι κύκλοι, ενώ έχει δοθεί ήδη το πράσινο φως για δυο ακόμη κύκλους τα επόμενα δύο χρόνια).

Το σκανδιναβικό σκοτεινό θρίλερ επιστρέφει 10 χρόνια μετά

Ενα χρόνο μετά την πρώτη σεζόν, Darkness: Those Who Kill, η σειρά από την μυστηριακή σκανδιναβική χερσόνησο επιστρέφει με μια ολόφρεσκη σεζόν, εν είδη reboot. Η συνέχεια του Σκανδιναβικού νουάρ, έχει τίτλο Blinded: Those Who Kill και αποτελείται από 8 επεισόδια.

Στο ίδιο μοτίβο, με στόχο να ικανοποιήσει τους λάτρεις των σκοτεινών ψυχολογικών θρίλερ, η Λουίζ λαμβάνει ένα συνταρακτικό τηλεφώνημα από έναν παλιό φίλο και έτσι αναγκάζεται να εξετάσει μια υπόθεση δολοφονιών από το παρελθόν.

Όταν ο ίδιος δολοφόνος χτυπά ξανά, αρχίζει να συνθέτει ένα πολύ διαφορετικό προφίλ για τον ύποπτο, και οδηγείται σε έναν μπερδεμένο ιστό που την απειλεί τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Πρωταγωνιστούν: Natalie Madueño, Kenneth M. Christensen, Tobias Santelmann

Η σειρά έρχεται στις 30 Μαρτίου, στις 23.00 το βράδυ με διπλό επεισόδιο, δυο ημέρες μετά την αρχική προβολή της στην Αμερική, στο COSMOTE SERIES HD. Ταυτόχρονα με τη linear μετάδοση του κάθε επεισοδίου θα είναι διαθέσιμο και στην On Demand υπηρεσία, μαζί με ολόκληρο τον πρώτο κύκλο.

Η σειρά φαντασίας Manifest τον Απρίλιο στην COSMOTE TV

Για τους λάτρεις των σειρών φαντασίας και μυστηρίου, η COSMOTE TV φέρνει στην πλατφόρμα της τον Απρίλιο την τρίτη σεζόν της σειράς Manifest. Για όσους δεν έχουν εντρυφήσει στην αμερικανική παραγωγή που συνεχίζει την κληρονομιά του φαινόμενου Lost, η σειρά παρακολουθεί τους επιβάτες της πτήσεις 828, που έπειτα από ένα επεισόδιο αναταράξεων στον αέρα, βρίσκονται να προσγειώνονται στο έδαφος πέντε χρόνια μετά την απογείωση.

Στην τρίτη σεζόν, οι έρευνες για το μυστηριώδες αεροπλάνο συνεχίζονται και ο Τζάρεντ πραγματοποιεί μια νέα γνωριμία, και ένας εξαφανισμένος χαρακτήρας από το παρελθόν, πραγματοποιεί μια σοκαριστική επανεμφάνιση και περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Οι λάτρεις του είδους θα αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του πρωταγωνιστή Τζος Ντάλας, τον πρίγκιπα Τσάρμινγκ από την δυστοπική σειρά που έβαλε το σύνολο των αγαπημένων παραμυθιών της παιδικής μας ηλικίας στο μπλέντερ και τα σέρβιρε σε ένα ευφυές σενάριο στη σειρά Once Upon A Time.

Γκίνιφερ Γκούντγουιν και Τζος Ντάλας όταν πρωταγωνιστούσαν μαζί στη σειρά Once Upon A Time

Όσο για την παρτενέρ του στο Manifest που σίγουρα σας έκανε να αναρωτηθείτε, πράγματι πρόκειται για μια ηθοποιό με ελληνική καταγωγή, η οποία μεγάλωσε στο Κεμπέκ του Καναδά.

Πρωταγωνιστούν: Josh Dallas (Once Upon a Time), Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Athena Karkanis (Saw IV).

Ο νέος κύκλος 13 επεισοδίων της σειράς έρχεται στο COSMOTE SERIES HD την Παρασκευή 2 Απριλίου στις 22.00, μόλις μία ημέρα μετά την προβολή της πρεμιέρας στην Αμερική. ταυτόχρονα με τη linear μετάδοση του κάθε επεισοδίου θα είναι διαθέσιμο και στην On Demand υπηρεσία (παράλληλα θα είναι διαθέσιμοι και οι προηγούμενοι κύκλοι).

Επιστρέφει ο Έλιοτ στο Law & Order

Μια σειρά που διαμόρφωσε το είδος του αστυνομικού/δικαστικού δράματος στην Αμερική και ένας χαρακτήρας που… έφυγε νωρίς από την αγαπημένη σειρά Law & Order πριν από 10 ολόκληρα χρόνια. Ο λόγος για τον λατρεμένο χαρακτήρα του Έλιοτ Στέιμπλερ, τον οποίο υποδύθηκε ο Κρίστοφερ Μελόνι επί μια δεκαετία, να συμπληρώνει την Ολίβια Μπένσον, που ερμήνευσε η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ στον ρόλο που την καθιέρωσε

Ο Έλιοτ διεγράφη τότε κάπως άτσαλα από τη σειρά, με τα δημοσιεύματα να αναφέρουν πως η απόφαση ήρθε έπειτα από οικονομικές διαφορές του ηθοποιού με την παραγωγή. Το Spinoff της σειράς έρχεται να αποκαταστήσει τον αγαπημένο χαρακτήρα, αλλά και τον υποψήφιο για Emmy ηθοποιό και παρότι κάνει πρεμιέρα Πρωταπριλιά στην Αμερική, να είστε σίγουροι πως δεν πρόκειται για κάποια κακόγουστη φάρσα.

Κρίστοφερ Μελόνι και Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ όταν πρωταγωνιστούσαν μαζί στο Law & Order

Φαίνεται πως στη νέα σειρά Law & Order: Organized Crime θα δούμε και την επανένωση του Έλιοτ με την Ολίβια, σε μια επανασύνδεση που όπως διαβάζουμε δεν αναμένεται να είναι εύκολη. Έτσι, για τα δυο πρώτα επεισόδια η παλιά συνάδελφος του Ολίβια Μπένσον.

Πρωταγωνιστούν: Κρίστοφερ Μελόνι, Ντίλαν ΜακΝτέροτ, Ταμάρα Τέιλορ

Παραγωγός της νέας φιλόδοξης σειράς, ο βραβευμένος με δυο Emmy, και δημιουργός των FBI, FBI: Most Wanted, Chicago Med, Law & Order, και πολλών ακόμα μεγάλων επιτυχιών Dick Wolf.

Ο πρώτος κύκλος 8 επεισοδίων έρχεται στο COSMOTE SERIES HD την Παρασκευή 2 Απριλίου στις 00.20 το βράδυ, μόλις 24 ώρες μετά την πρεμιέρα της στην Αμερική. Ταυτόχρονα με τη linear μετάδοση του κάθε επεισοδίου θα είναι διαθέσιμο και στην On Demand υπηρεσία.

