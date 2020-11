Champions League: Η κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μαρσέιγ ζωντανά στην COSMOTE TV

Με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στο κρίσιμο ματς του Ολυμπιακού με τη Μαρσέιγ (Τρίτη 1/12, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD) συνεχίζεται το διήμερο 1-2/12, ζωντανά και αποκλειστικά στην COSMOTE TV, η φάση των ομίλων του UEFA Champions League.

Μέσα από τα κανάλια COSMOTE SPORT, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα τα ματς της 5ης αγωνιστικής των ομίλων, μαζί με πλούσιο ρεπορτάζ και εκπομπές από τη δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV.

Ειδικότερα, την Τρίτη 1/12, η δράση της ημέρας ξεκινά στις 18.30 με την εκπομπή «UEFA Champions League Show» (COSMOTE SPORT 1HD),όπου οιΑριάνα Παπαγιάννη, Βασίλης Σαμπράκος και Μιχάλης Τσόχος θα παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, αποκλειστικές συνεντεύξεις του προπονητή του Ολυμπιακού, Πέδρο Μαρτίνς και της Μαρσέιγ, Αντρέ Βίλας Μπόας. Στις 21.00 τη σκυτάλη θα πάρει η pregame εκπομπή (COSMOTE SPORT 2HD & YouTube), όπου σε απευθείας σύνδεση με τους απεσταλμένους των καναλιών COSMOTE SPORT στη Μασσαλία, Ανδρέα Παλομπαρίνι και Γιώργο Θαναηλάκη, θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες εξελίξεις από την προετοιμασία του Ολυμπιακού και οι τελικές ενδεκάδες των δύο ομάδων. Στις 22.00 θα δοθεί η σέντρα για το ματς Μαρσέιγ-Ολυμπιακός (COSMOTE SPORT 2HD), ενώ αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης θα ακολουθήσει το «UEFA Champions League Show» (00.00, COSMOTE SPORT 1HD) -απευθείας από το Σταντ Βελοντρόμ- με όλο το ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Η 5η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Champions League ρίχνει αυλαία την Τετάρτη 2/12 και οι συνδρομητές θα παραμείνουν συντονισμένοι με τα κανάλια COSMOTE SPORT για να παρακολουθήσουν όλα τα ματς της ημέρας, μαζί με την εκπομπή «UEFA Champions League Show», η οποία θα μεταφέρει πλήρες ρεπορτάζ και ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη διοργάνωση (18.30 & 00.00, COSMOTE SPORT 1HD).

Και τις δύο ημέρες οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους και την εκπομπή «Λεπτό προς λεπτό» (19.55 & 22.00, COSMOTE SPORT 1HD), με τους Τόλη Χριστοφοράκη και Μιχάλη Τσόχο να ενημερώνουν για την παράλληλη δράση των ομάδων στα γήπεδα.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

Τρίτη 1/12

Παιχνίδι Ώρα Κανάλι Όμιλος Σαχτάρ Ντόνετσκ-Ρεάλ Μαδρίτης

19.55 COSMOTE SPORT 5HD 2ος Λοκομοτίβ Μόσχας-Σάλτσμπουργκ COSMOTE SPORT 6HD 1ος Μαρσέιγ-Ολυμπιακός









22.00 COSMOTE SPORT 2HD 3ος Πόρτο-Μάντσεστερ Σίτι COSMOTE SPORT 3HD 3ος Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου COSMOTE SPORT 4HD 1ος Λίβερπουλ-Άγιαξ COSMOTE SPORT 7HD & COSMOTE SPORT 4K 4ος Γκλάντμπαχ-Ίντερ COSMOTE SPORT 8HD 2ος Αταλάντα-Μίντιλαντ COSMOTE SPORT 9HD 4ος

Τετάρτη 2/12