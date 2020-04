Ατέλειωτο binge watching σειρών και ταινιών στη Nova από τις 25 Mαρτίου

Τα συνδρομητικά κανάλια έχουν προσαρμόσει το πρόγραμμα τους προκειμένου να προσφέρουν πλούσιο περιεχόμενο στους τηλεθεατές τώρα που μένουν σπίτι. Η Nova, από τις 25/3 έχει φροντίσει έτσι ώστε οι συνδρομητές της να κάνουν ατελείωτο binge watching μέσα από το pop up κανάλι Novacinema extra HD (θέση 200).

Με καθημερινούς μαραθώνιους σειρών («Four Weddings and a Funeral»,«Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector» βασισμένη στην ταινία «The Βone Collector», «Gomorrah», «The Deuce ΙΙΙ», «The Son ΙΙ», «His Dark Materials», «Jett», «Mrs. Fletcher», «Morocco - Love In Times Of War», «The Handmaid's Tale», «Medici: The Magnificent», «Castle Rock»).

Όταν ολοκληρωθεί στις 12/4 ο μαραθώνιος σειρών, έρχεται...non stop για νέο binge watching από Δευτέρα 13/4 έως και την Πέμπτη 23/4 το μοναδικό αφιέρωμα στον μεγάλο Αμερικανό σκηνοθέτη Quentin Tarantino, μέσα από το ειδικά διαμορφωμένο κανάλι «Nova Masterclass by Tarantino» (θέση 200). Στο κανάλι «Nova Masterclass by Tarantino» θα προβληθούν οι δέκα ταινίες, δύο καθημερινά από τις 19:30, οι οποίες ενέπνευσαν τον ταλαντούχο σκηνοθέτη να δημιουργήσει το «Κάποτε…στο Χόλυγουντ». Ο Tarantino παραδίδει ο ίδιος μαθήματα σκηνοθεσίας, σχολιάζοντας και αναλύοντας εμβόλιμα τις αγαπημένες του σκηνές στις 10 ταινίες που τον ενέπνευσαν, κατά τη διάρκεια της προβολής τους ("Bob & Carol & Ted & Alice», «Το Αγκάθι», «Ξένοιαστος Καβαλάρης», «Model Shop», «Battle of the Coral Sea», «Getting Straight", «Τα μυστικά όπλα των κατασκόπων", «Hammerhead», «Gunman’s Walk», «Arizona Raiders»).

Τα pop up κανάλια Novacinema Extra HD και «Nova Masterclass by Tarantino», όπως και όλα τα κανάλια Novacinema είναι διαθέσιμα από όλους τους συνδρομητές της Nova, στο πλαίσιο της προσφοράς δωρεάν παροχής των Novacinema σε όλους μέχρι τις 20 Απριλίου, και σταθερά σε ποιότητα High Definition, καθώς η δορυφορική μετάδοση των καναλιών Nova εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάδοση τους.