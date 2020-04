Απρίλιος στην COSMOTE TV: νέο pop-up κανάλι με back2back ταινίες της Disney, πρεμιέρα για την «Ευτυχία» και κινηματογραφικά blockbuster

Ο Απρίλιος ξεκινά στην COSMOTE TV με πλούσιο κινηματογραφικό περιεχόμενο που περιλαμβάνει δημοφιλή blockbuster, αγαπημένες κωμωδίες, βιογραφικές και βραβευμένες παραγωγές.

Σε Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στα κανάλια COSMOTE CINEMA έρχεται και η μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία του φετινού χειμώνα Ευτυχία, μία συμπαραγωγή της COSMOTE TV, με τις Καρυοφυλλιά Καραμπέτη και Κάτια Γκουλιώνη στον ομώνυμο ρόλο και ένα καστ καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών. Ο Απρίλιος στην COSMOTE TV είναι πλούσιος και σε παιδικό πρόγραμμα, καθώς οι μικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ταινίες από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο, αλλά και να μεταφερθούν στον μαγικό κόσμο της Disney μέσα από τις ταινίες που θα προβάλλονται καθημερινά στο νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA Disney Princess που ξεκινά το Σάββατο 4/4. Επίσης, για όλο τον μήνα, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους οσκαρικούς τίτλους για ενοικίαση, όπως 1917 και Jojo Rabbit.

Οι ταινίες των COSMOTE CINEMA καναλιών, αμέσως μετά την προβολή τους, θα είναι διαθέσιμες για ετεροχρονισμένη θέαση μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο είδος ταινιών που τους ενδιαφέρει, αφού με τη χρήση artificial intelligence, η υπηρεσία τους κάνει προτάσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, καθώς με τη δημιουργία παιδικού προφίλ ανοίγει ένα πιο φιλικό και απλοποιημένο μενού, στο οποίο μπορούν να πλοηγούνται και να βρίσκουν εύκολα τις σειρές και ταινίες κινουμένων σχεδίων που θέλουν. Το μενού διαθέτει υπηρεσία γονικού ελέγχου, ώστε ο γονέας/κηδεμόνας να μπορεί να θέσει περιορισμούς ως προς τη θέαση του περιεχομένου.

Σταχτοπούτα, Ποκαχόντας, Άριελ, Έλσα, Ραπουνζέλ όλες σε ένα νέο κανάλι

Εμβληματικές ταινίες της Disney θα προβάλλονται καθημερινά, μέσα από το νέο pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA Disney Princess, πουκάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV το Σάββατο 4/4.Καθόλη τη διάρκεια που το κανάλι θα βρίσκεται «στον αέρα», θα προβληθούν animation και live-action τίτλοι (μεταγλωττισμένοι ή με υπότιτλους), όπως Cinderella, Frozen, Μουλάν, Ποκαχόντας, Maleficent, Βαϊάνα, Μαλλιά Κουβάρια, Άριελ, αλλά και3 μικρά special προγράμματα αφιερωμένα στις ταινίες Frozen, Aladdin και Maleficent.

Στα υπόλοιπα κανάλια της COSMOTE TV, μικροί και μεγάλοι θα απολαύσουν τις ταινίες Dora and the Lost City of Gold (Α’ τηλεοπτική προβολή – Σάββατο 4/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), O Βασιλιάς των Λιονταριών 3: Χακούνα Ματάτα (The Lion King 1 ½) (Σάββατο 11/4, 17.40, COSMOTE CINEMA 1HD), Ο Βασιλιάς των Λιονταριών ΙΙ: Το βασίλειο του Σίμπα (The Lion King II: Simba’s Pride) (Σάββατο 11/4, 19.00, COSMOTE CINEMA 1HD), Ο Μαγεμένος Πρίγκιπας (Σάββατο 18/4, 19.00, COSMOTE CINEMA 1HD), Dino Time (Α’ τηλεοπτική προβολή - Σάββατο 25/4, 19.00, COSMOTE CINEMA 1HD) και τη δημοφιλή, all-time classic ταινία, The Parent Trap (Σάββατο 25/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD) κ.α. Επίσης, μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club διατίθενται για ενοικίαση οι ταινίες Ουπς! Ο Νώε έφυγε (Noah is gone) (από Δευτέρα 6/4), Dragonheart: Vengeance (από Παρασκευή 3/4), Racetime (από Τετάρτη 8/4) και Star Wars: episode IX- The Rise Of Skywalker (από Τετάρτη 15/4).

Τηλεοπτική πρεμιέρα για την «Ευτυχία» αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Γεγονότα από τη ζωή και την καριέρα της μεγάλης Ελληνίδας στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου θα παρακολουθήσουν σε Α΄ τηλεοπτική προβολή οι συνδρομητές ανήμερα του Πάσχα (Κυριακή 19/4), μέσα από την ταινία Ευτυχία, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV και σε σκηνοθεσία του βραβευμένου σκηνοθέτη Άγγελου Φραντζή (Ακίνητο Ποτάμι, Σύμπτωμα, Polaroid). H ταινία ακολουθεί τη ζωή της ασυμβίβαστης Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου από την περίοδο που ταξίδεψε από το Αϊδίνι της Τουρκίας στην Ελλάδα με τη μητέρα και τις δυο της κόρες, μέχρι τη δημιουργία μεγάλων μουσικών επιτυχιών που την καθιέρωσαν στο ελληνικό, λαϊκό τραγούδι. Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Κάτια Γκουλιώνη, Θάνος Τοκάκης, Κατερίνα Διδασκάλου, Ντίνα Μιχαηλίδου κ.α.

Περιπέτεια & αδρεναλίνη στα κανάλια COSMOTE CINEMA με Deadpool 2, Gemini Man & πολιτικά θρίλερ

Όσοι αγαπούν την περιπέτεια δε χάνουν το blockbuster Deadpool 2 με τον Ράιαν Ρέινολντς (Κυριακή 12/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster) και την ταινία Gemini Man του Ανγκ Λι (Το Μυστικό του Brokeback Mountain, Η Ζωή του Πι) με τον Γουίλ Σμιθ, στον διπλό ρόλο ενός πληρωμένου εκτελεστή και του νεότερου κλώνου του (Α’ τηλεοπτική προβολή - Κυριακή 26/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Blockbuster).

Μέσα στον Απρίλιο θα προβληθεί, επίσης, η all-star καστ ταινία δράσης Ληστεία αλά Ιταλικά (The Italian Job) με τους Μαρκ Γουόλμπεργκ, Έντουαρντ Νόρτον και Σαρλίζ Θερόν (Δευτέρα 27/4, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD, ζώνη Action), καθώς και το Δημόσιος Κίνδυνος (Enemy of the State) με τους Γουίλ Σμιθ και Τζον Βόιτ (Δευτέρα 13/4, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, θα κάνει πρεμιέρα η βασισμένη σε αληθινά γεγονότα Η Ληστεία της Στοκχόλμης (Stockholm). Η ταινία θα μας μεταφέρει στον Αύγουστο του 1973, όταν ένας ένοπλος (Ίθαν Χοκ) εισβάλει στο υποκατάστημα μιας τράπεζας στη σουηδική πρωτεύουσα, κρατώντας όμηρους τους υπαλλήλους της. Η εξέλιξη της ληστείας θα γεννήσει τον ψυχολογικό όρο «σύνδρομο της Στοκχόλμης» (Κυριακή 5/4, 21.00, ζώνη Blockbuster).

Κωμωδίες, βιογραφικά ντοκιμαντέρ, ταινίες φαντασίας & οσκαρικές επιλογές στο COSMOTE CINEMA 1HD

Οι φαν της κωμωδίας θα παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της βραβευμένης στο φεστιβάλ Βενετίας συμπαραγωγή Ισραήλ-Βελγίου Το Σενάριο που Άναψε Φωτιές (Tel Aviv on Fire), με πρωταγωνιστή τον Παλαιστίνιο Σαλάμ που προβιβάζεται από βοηθός παραγωγής σε σεναριογράφο μιας δημοφιλούς σαπουνόπερας. Η τηλεθέαση της σειράς εκτοξεύεται, όταν στο φυλάκιο ελέγχου, το οποίο περνά καθημερινά, γνωρίζεται με έναν Ισραηλινό αξιωματικό γεμάτο ιδέες για το σίριαλ (Πέμπτη 2/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν ακόμα η ρομαντική κομεντί The Proposal με την Σάντρα Μπούλοκ και τον Ράιαν Ρέινολντς (Παρασκευή 3/4, 21.00), η τριλογία Johnny English με τον αγαπημένο Βρετανό κωμικό Ρόουαν Άτκινσον το τριήμερο 9-11/4 (21.00) και η πρεμιέρα της αστυνομικής κομεντί The Fall of the American Empire με πρωταγωνιστή έναν νεαρό διανοούμενο που γίνεται μάρτυρας μιας αιματηρής ληστείας και αποφασίζει να κρατήσει τα κλοπιμαία για τον εαυτό του. Πολύ σύντομα θα στοχοποιηθεί από την αστυνομία και την τοπική μαφία (Πέμπτη 23/4, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres).

Το Σάββατο 11/4, οι τηλεθεατές θα πάρουν «Τσάι με τις Κυρίες» Μάγκι Σμιθ, Τζούντι Ντεντς, Τζόαν Πλόουραϊτ και Αϊλίν Άτκινς, ενώ αυτές θα θυμούνται ιστορίες από το θεατρικό τους παρελθόν και θα συζητούν για τη ζωή και τις ανησυχίες τους (Α’ τηλεοπτική προβολή, 21.00). Την Τρίτη 14/4 στις 21.00, μέσα από το ντοκιμαντέρ Amazing Grace θα μεταφερθούμε στο Λος Άντζελες του 1972, για να παρακολουθήσουμε ένα σπάνιο performance της «βασίλισσας της soul» Αρίθα Φράνκλιν (Α’ τηλεοπτική προβολή, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD θα προβληθεί και η οκαρική ταινία φαντασίας του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο Η Μορφή Του Νερού (The Shape of Water) (Δευτέρα 20/4, 23.00).

Τα highlights του Movies Club

Μέσα από την on demand υπηρεσία Movies Club, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους για ενοικίαση, δύο από τους νικητές της φετινής τελετής απονομής των βραβείων OSCAR®. Ειδικότερα, στην υπηρεσία βρίσκουμε το πολεμικό δράμα του Σαμ Μέντες 1917 (από Τετάρτη 8/4) και το Jojo Rabbit του Τάικα Γουαϊτίτι με την Σκάρλετ Γιόχανσον (από Παρασκευή 17/4). Διαθέσιμη στην υπηρεσίααπό την Τετάρτη 15/4 θα είναι και η πολυσυζητημένη ταινία του διεθνώς αναγνωρισμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά Ενήλικοι στην Αίθουσα (Adults in the Room) με τους Χρήστο Λούλη και Αλέξανδρο Μπουρδούμη και η συνέχεια του Suicide Squad, Αρπακτικά Πτηνά και η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν (Birds Of Prey) με την Μάργκο Ρόμπι.