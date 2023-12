Ποιος παίζει δυνατή μπάλα και αυτή τη σεζόν; Απoλαύστε τα super hits στην ΕΟΝ εντελώς δωρεάν - iefimerida.gr

Αυτές τις γιορτές βγάζουμε κόκκινη κάρτα στα μονότονα και τετριμμένα και αφήνουμε ένα μαγικό υπερθέαμα να περάσει στη μικρή περιοχή με εντυπωσιακό ντριμπλάρισμα! Κάνοντας ένα δυνατό check, πάμε για την τελική assist μετά από ένα super kickit… Και το παιχνίδι αρχίζει στις οθόνες μας με ΕΟΝ από τη Nova.

H μπάλα πρωταγωνιστεί και αγαπημένοι ήρωες ζωντανεύουν συγκλονιστικές ιστορίες με κλασικό χρώμα, νοσταλγική διάθεση, cozy ατμόσφαιρα και reality attitude! Πάμε να το ζήσουμε; Τώρα μπορούμε όλοι να αποκτήσουμε εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της ΕΟΝ για έναν ολόκληρο μήνα από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου χωρίς απολύτως καμία δέσμευση. Και αυτό ισχύει είτε δεν διαθέτουμε όλο το περιεχόμενο ΕΟΝ, είτε δεν έχουμε αποκτήσει καθόλου πρόσβαση στην πλατφόρμα. Η διαδικασία ώστε να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα είναι ΠΑΝΑΠΛΗ: Ένα κλικ στο eon.nova.gr, συμπληρώνουμε τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία μας, λαμβάνουμε άμεσα στο κινητό και το email που δηλώσαμε στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης και ξεκινάμε να απολαμβάνουμε τον μοναδικό κόσμο της EON μέσα από τη Smart TV μας, τις συσκευές PC / Mac ή το tablet και το smartphone μας.

Long story short – Τα πλεονεκτήματα της EON είναι αμέτρητα... Παρακολουθούμε το αγαπημένο μας πρόγραμμα με δυνατότητα Catch up 7 ημερών και επιλέγουμε ανάμεσα σε 4.000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand με διακοπή και συνέχιση θέασης σε οποιαδήποτε συσκευή. Ακόμη, έχουμε εύκολη πρόσβαση σε δημοφιλή Apps και Games, ενώ το ΕΟΝ Sports mode γίνεται ασυναγώνιστο inspo. Και όσο για τα παιδιά; Με το ΕΟΝ Kids έχουν τον δικό τους ασφαλή χώρο διασκέδασης! Μην ξεχνάτε: Η Nova υποδέχεται τον Δεκέμβριο με το Nova Christmas, το pop-up κανάλι των γιορτών με καθημερινές προβολές 45 ταινιών για όλη την οικογένεια, αλλά και μεγάλες πρεμιέρες στο Novacinema1 όπως το John Wick: Chapter 4 και το Push in boots: the last wish.



Stay tuned για το πιο δυνατό θεάμα της σεζόν

Τα μοναδικά γκολ και οι πόντοι στα μπασκετικά καλάθια ξεκινούν στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, της 17ης αγωνιστικής της Premier League, της 15ης αγωνιστικής της Euroleague και της 17ης αγωνιστικής της La Liga. Οι ομάδες που αναμετρούνται είναι έτοιμες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για μία θέση στο βαθρο!

Άρης-Λαμία, Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γ., Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Πανσερραϊκός-ΑΕΚ, Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης-Άρης, Μονακό-Παναθηναϊκός AKTOR, ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, Αρμάνι Μιλάνο-Παναθηναϊκός AKTOR, Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη, Λίβερπουλ-Άρσεναλ, Παναθηναϊκός AKTOR-Ερυθρός Αστέρας, Άλμπα-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Αρμάνι Μιλάνο, Μπαρτσελόνα-Ρεάλ και Μπασκόνια-Παναθηναϊκός AKTOR.

Και το άφθονο θέαμα συνεχίζεται με πάθος και πρεμιέρες μεγάλων αστέρων, συναρπαστικές σειρές, x-mas movies back2back και ντοκιμαντέρ για όσους… το ψάχνουν λίγο παραπάνω! Η ζώνη Sunday Premiere είναι καθηλωτική με τις σινεφίλ επιλογές της, όπως το τρίτο sequel της κωμωδίας «Serial Bad Weddings» ή τη δραματική ταινία «Our Friend». Στη ζώνη Prime Thursdays έρχονται ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως το «Money Monster», το «Noel» και το «21». Και βέβαια, στο απόλυτο Novalifε παρακολουθούμε τον μεγάλο νικητή του Νο1 show «America’s got Talent» με οικοδεσπότη τον Terry Crews και κριτική επιτροπή τους Howie Mandel, Heidi Klum, Simon Cowell, Sofia Vergara. Και το 2024 κάνει ποδαρικό με κορυφαίες παραγωγές, όπως: «Τrue Detective: Night Country» στην πολυαναμενόμενη 4η σεζόν της ΗΒΟ αποκλειστικά στη Nova, «The Super Mario Bros Movie», «The Son», «Catch a Killer», «The EE British Academy Film Awards 2024» και «Gray».

