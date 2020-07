Ο ΑΝΤ1 «άρπαξε» το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» από τα χέρια του Ατζούν Ιλιτζαλί

Ο διευθυντής προγράμματος του ΑΝΤ1, Τζώρτζης Ποφάντης, έδωσε «λαβράκι» κατά την παρουσίαση των εκπομπών του σταθμού για τη νέα σεζόν. Και αφορά στο «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο».

Ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να πραγματοποιήσει την καθιερωμένη καλοκαιρινή ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα του σταθμού πριν τις διακοπές του Αυγούστου. Αυτή τη φορά βέβαια, η συνάντηση έγινε διαδικτυακά, ελέω κορωνοϊού. Εκεί, ο Τζώρτζης Ποφάντης έδωσε λεπτομέρειες για παλιές και νέες τηλεοπτικές εκπομπής, με τις οποίες ο ΑΝΤ1 φιλοδοξεί να κερδίσει την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, η οποία και αφορούσε μόνο το πρώτο μισό της σεζόν, καθώς ο ΑΝΤ1 τηρεί στάση αναμονής για τη συνέχεια, αναμένοντας τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία, όλοι αναρωτήθηκαν. Ο κ. Ποφάντης δεν αναφέρθηκε σε κανένα σημείο σε κάποιο βραδινό show ή μεγάλο παιχνίδι ταλέντων, προγράμματα στα οποία ο ΑΝΤ1 έχει θριαμβεύσει στο παρελθόν.

YFSF και... «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» στον ΑΝΤ1

Αρχικά, φαίνεται πως το κανάλι του Αμαρουσίου έχει κρατήσει το αγαπημένο YFSF – το οποίο και έληξε άδοξα λόγω κορωνοϊού – για το δεύτερο μισό της σεζόν. Ωστόσο, στις διευκρινίσεις αναφορικά με την επιλογή κάποιου show, ο κ. Ποφάντης έριξε την είδηση.

Όπως είπε, ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε, πάλι, τα δικαιώματα για την προβολή της εκπομπής «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο», το πόνημα που έκανε διάσημο και πλούσιο τον Σιμόν Κάουελ. Και λέμε πάλι, γιατί το κανάλι ήταν το πρώτο που έφερε το επιτυχημένο πρόγραμμα στην Ελλάδα, πριν εκείνο βρεθεί στη φαρέτρα του Ατζούν Ιλιτζαλί και βγει από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Ο Ατζούν φεύγει, ο ΑΝΤ1 έρχεται

Το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» βρισκόταν μαζί με το The Voice, αλλά και το Survivor, το Power Of Love και το My Style Rocks στο «μπουκέτο» προγραμμάτων με τα οποία ο Ατζούν Ιλιτζαλί μπήκε στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο. Στην ερώτηση των δημοσιογράφων, αν ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε τα δικαιώματα του σόου μέσω της Ατζόυν Μίντια, ο Τζώρτζης Ποφάντης ήταν κατηγορηματικά αρνητικός.

Συγκεκριμένα το στέλεχος του ΑΝΤ1 ανέφερε πως η «μαμά-εταιρεία», η οποία και δίνει τα δικαιώματα για την προβολή του «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» σε όλο τον κόσμο, έκρινε πως δεν επιθυμεί την διαχείριση του τίτλου από την εταιρεία παραγωγής του Τούρκου επιχειρηματία. Συγκεκριμένα, σημείωσε πως η εταιρεία έκρινε πως η Ατζούνξ «άπλωνε το πρόγραμμα» με τρόπο που να πλήττει το προϊόν.

Πότε θα δούμε το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» στον ΑΝΤ1

Αν και είναι βέβαιο πως δεν θα δούμε ξανά το «Ελλάδα Έχεις Ταλέντο» μέσω της εταιρείας παραγωγής του Τούρκου επιχειρηματία, δεν είναι εξίσου σίγουρο πως θα παρακολουθήσουμε το πιο διάσημο σόου στον πλανήτη και στον ΑΝΤ1.

Ο Τζώρτζης Ποφάντης σημείωσε πως η απόφαση για την προβολή του προγράμματος, στο δεύτερο μισό της σεζόν, θα εξαρτηθεί από την πορεία της διαφημιστικής αγοράς ως τα μέσα της σεζόν.