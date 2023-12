Αγαπάτε τις reality στιγμές, αγωνιάτε σε ρυθμούς Euroleague ή ταξιδεύετε με Christmas movies; EON για κάθε τύπο - iefimerida.gr

Πόση ψυχαγωγία χωράει σε αυτές τις γιορτές; Άπειρη με τη συναρπαστική προσφορά της ΕΟΝ! Είναι το ξεχωριστό δώρο της Nova, που έρχεται να προλάβει τον Άγιο Βασίλη για να κάνει τις μέρες και τις νύχτες σας απλώς… συναρπαστικές!

Αν είστε cinema lovers, η ατμόσφαιρα αποπνέει cocooning και το dress code επιβάλλει καλτσοπάπουτσα με ελαφάκια και homewearing χαλαρό σε oversized μοτίβα! Καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας ή στις φαρδιές και αγαπημένες μαξιλάρες του καθιστικού και επιλέξτε ανάμεσα σε 4000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand, με ταινίες blockbuster και βραβευμένες σειρές. Ζήστε στιγμές με αγαπημένους celebrities και σπάστε τη μονοτονία με τις σειρές Reality TV. Ακόμη, συντροφιά με τα παιδιά ανακαλύψτε το πλούσιο περιεχόμενο του Disney Channel, αφεθείτε στις χριστουγεννιάτικες ταινίες back2back και ταξιδέψτε στα μονοπάτια της γνώσης με τα ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ των καναλιών της Nova. Για τους sports fan ήρθε η στιγμή τους με Super League, EuroLeague με όλους τους αγώνες και άφθονο θέαμα στην Premier League.

Το Santa Offer στην ΕΟΝ -Είστε έτοιμοι να το ζήσετε;



Αυτές τις γιορτές συντονιζόμαστε όλοι στη Nova για ΕΟΝ! Γιατί μόνο εκεί παρακολουθούμε το αγαπημένο μας πρόγραμμα με δυνατότητα Catch up 7 ημερών και έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε 4000+ ταινίες και επεισόδια σειρών On Demand με διακοπή και συνέχιση θέασης σε οποιαδήποτε συσκευή. Extra credits βέβαια για την εύκολη πρόσβαση σε δημοφιλή Apps και Games, ενώ το ΕΟΝ Sports mode γίνεται ασυναγώνιστο inspo. Και όσο για τα παιδιά; Με το ΕΟΝ Kids έχουν τον δικό τους ασφαλή χώρο διασκέδασης! Μην ξεχνάτε: Η Nova υποδέχεται τον Δεκέμβριο με το Nova Christmas, το pop-up κανάλι των γιορτών με καθημερινές προβολές 45 ταινιών για όλη την οικογένεια, αλλά και μεγάλες πρεμιέρες όπως το John Wick: Chapter 4 και το Push in boots: the last wish.

Προσδεθείτε γιατί η διασκέδαση θα απογειωθεί με τη γιορτινή προσφορά ΕΟΝ. Αποκτήστε εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της για έναν ολόκληρο μήνα από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου χωρίς απολύτως καμία δέσμευση. Και αυτό ισχύει είτε δεν διαθέτετε όλο το περιεχόμενο της ΕΟΝ, είτε δεν είχατε αποκτήσει καθόλου πρόσβαση στην πλατφόρμα. Και αν αναρωτιέστε πώς θα γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα, η διαδικασία είναι ΠΑΝΑΠΛΗ: Mπαίνετε στο eon.nova.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής με τα στοιχεία σας, λαμβάνετε άμεσα στο κινητό και το email που δηλώσατε στη φόρμα τα στοιχεία σύνδεσης και ξεκινάτε να απολαμβάνετε τον μοναδικό κόσμο της EON μέσα από τη Smart TV σας, τις συσκευές PC / Mac ή το tablet και το smartphone σας.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των ημερών



Η ζώνη Sunday Premiere φέρνει μεγάλες ταινίες κάθε Κυριακή στις 22:00 στο Novacinema1 με το τρίτο sequel της κωμωδίας «Serial Bad Weddings», τη δραματική παραγωγή «Our Friend» και την ταινία κινουμένων σχεδίων «Puss in Boots: Last Wish». Παράλληλα, η αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» επιφυλάσσει ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως το«Money Monster», το «Noel» και το «21». Ακολουθεί η πρεμιέρα της action σειράς «Paris Police 1905» από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου, ενώ η συνέχεια στις δυνατές σειρές έρχεται την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου στις 22:00 με την πρεμιέρα της κωμικής σειράς δράσης «Twisted Metal». Από το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου θα μας συντροφεύει η δεύτερη σεζόν της σειράς «Rapa», ενώ το Novalifε ντύνεται στα γιορτινά και μας υποδέχεται με το συναρπαστικό show «America’s got Talent». Αλλά και τη νέα χρονιά έρχονται τα: «True Detective», «The Super Mario Bros Movie», «The Son», « Catch a Killer », « The EE British Academy Film Awards 2024 και «Gray».

Μοναδικές στιγμές για μοναδικές συντροφιές... Με ΕΟΝ από τη Nova! Σκέφτεστε κάτι καλύτερο;

Μπείτε τώρα εδώ, πάρτε τους κωδικούς σας και απολαύστε συναρπαστικό περιεχόμενο!