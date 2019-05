Αφιέρωμα στο 72ο Φεστιβάλ Καννών από τη Nova

Η Nova, για άλλη μία χρονιά, είναι δίπλα στο Φεστιβάλ των Καννών με ένα μοναδικό αφιέρωμα.

Το οποίο θα έχει διάρκεια από την Τετάρτη 15 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 27 Μαΐου, όπου οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν καθημερινά όλες τις εξελίξεις και τις λαμπερές παρουσίες του φεστιβάλ, στις 23:55, από το Novacinema2HD, ενώ αμέσως μετά, στις 00:10, θα προβάλλονται μοναδικές ταινίες που έχουν διακριθεί στις Κάννες.

Αναλυτικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ, τις καθημερινές, πέντε λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα μεταδίδεται από το Novacinema2HD όλη η ατμόσφαιρα της διεθνούς κινηματογραφικής γιορτής του Φεστιβάλ των Καννών, με 5λεπτη ανταπόκριση, συμπεριλαμβάνοντας αποκλειστικά στιγμιότυπα από συνεντεύξεις με ηθοποιούς και σκηνοθέτες, σχόλια, ενδιαφέροντα νέα και παρασκήνιο από τη Γαλλική Ριβιέρα.

Στη συνέχεια, θα προβάλλεται κινηματογραφική ζώνη με ταινίες που έχουν διακριθεί στα προηγούμενα φεστιβάλ των Καννών, όπως: «Στα ίχνη του ανέμου», με τους Ελίζαμπεθ Όλσεν και Τζέρεμι Ρένερ, τη διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος επιστημονικής φαντασίας του Ρέι Μπράντμπερι, «Fahrenheit 451», με τους Μάικλ Μπι Τζόρνταν και Μάικλ Σάνον, την υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα ταινία, «Μέχρι το τέλος», με τους Τόμι Λι Τζόουνς και Χίλαρι Σουάνκ, «Patti Cake$», με την Ντανιέλ ΜακΝτόναλντ, «Φιλιά και Σφαίρες», με τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Βαλ Κίλμερ, το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Τζέιν Φόντα «Jane Fonda in five acts», το «Leave no trace» με τους Τομασίν Μακένζι και Μπεν Φόστερ, τη βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα ταινία, «Το Δέντρο της ζωής», με τους Μπρατ Πιτ και Τζέσικα Τσαστέϊν κ.α.

Οι ταινίες διατίθενται και μέσω των υπηρεσιών Nova On Demand και Nova Go, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να τις απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν, όπου και αν βρίσκονται!