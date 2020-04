22 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γης: Η Nova συμμετέχει στο Earth Day Festival με ειδικό πλούσιο πρόγραμμα στον εορτασμό για τα 50 χρόνια

Την Τετάρτη 22 Απριλίου συμπληρώνονται 50 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης και με αφορμή αυτή την επέτειο τα κανάλια της Nova και το ειδικά σχεδιασμένο Novacinema extra HD συμμετέχουν στον εορτασμό με ειδικό πλούσιο πρόγραμμα από ντοκιμαντέρ, ταινίες και αφιερώματα!

Η φετινή επέτειος των 50 χρόνων έχει ξεχωριστή σημασία καθώς πραγματοποιείται σε καιρό πανδημίας, κάτι που δίνει ώθηση προκειμένου να σκεφτούμε δυο φορές τη γη μας, τον πλανήτη που μας φιλοξενεί, και να τον φροντίσουμε εμείς, όλοι μαζί, με έναν διαφορετικό τρόπο.

Για αυτή την περίοδο λοιπόν που «Μένουμε Σπίτι» και «Μένουμε Παρέα» με τη Nova, το πρόγραμμα του Earth Day Festival διαμορφώνεται ως εξής

Novacinemaextra HD & NovaOnDemand

Από την Παρασκευή 24 Απριλίου ως και την Κυριακή 3 Μαϊου, θα προβάλλονται κάθε βράδυ 2 ταινίες από τις 21:00 στο pop up κανάλι NovacinemaextraHD. Οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ταινίες «Ice on Fire», «Life of Pi», «Light of my Life», «Interstellar», «Ice Age», «The Humanity Bureau», «Quantum of Solace», «11th Hour, The», «Born To be Wild», «2012», «Seeking A Friend For The End Of The World», «The East». Το Novacinema extra HD (θέση 200 του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγράμματος της Nova) είναι προσβάσιμο από όλους τους συνδρομητές της Nova, στο πλαίσιο της προσφοράς δωρεάν παροχής των Novacinema όσο κρατάνε τα μέτρα, και σταθερά σε ποιότητα High Definition, καθώς η δορυφορική μετάδοση των καναλιών Nova εξασφαλίζει την απρόσκοπτη μετάδοση τους. Οι ταινίες θα είναι διαθέσιμες από την Τετάρτη 22 Απριλίου και στην υπηρεσία Nova On Demand στη ξεχωριστή κατηγορία με τίτλο «EarthDayFestival», έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να τις απολαύσουν όποτε θέλουν!

National Geographic

Το National Geographic γιορτάζει την Ημέρα της Γης με ένα θεματικό ολοήμερο πρόγραμμα, που έχει σκοπό να εμπνεύσει την ελπίδα για τη δυναμική του πλανήτη μας και να κινητοποιήσει δράσεις, για την προστασία της Γης, σε αυτή και στις επόμενες γενιές. Το θεματικό πρόγραμμα για την Ημέρα της Γης, κορυφώνεται με την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ «Jane Goodall: The Hope» στις 21:00.

«JaneGoodall: TheHope» Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 21:00

Το δίωρο ντοκιμαντέρ «Jane Goodall: The Hope», αναδεικνύει την τεράστια κληρονομιά της Δρ. Goodall, η οποία εδώ και τέσσερις δεκαετίες έχει επαναπροσδιορίσει την οικολογία και την προστασία της άγριας ζωής μέσω των καινοτόμων προσεγγίσεών της, καθιστώντας την παγκόσμιο πρότυπο ακτιβισμού και καταγράφει την προσπάθεια της να μεταδώσει το μήνυμα της ελπίδας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για τις μελλοντικές γενιές.

National Geographic Wild

Στο πλαίσιο του ολοήμερου αφιερώματος για την Ημέρα της Γης, θα μεταδοθούν τα παρακάτω ντοκιμαντέρ:

Αφιλόξενος Πλανήτης – Ειδική Έκδοση, Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 16:35

Μια πρωτοποριακή σειρά για την άγρια ζωή που εξερευνά τα πιο αφιλόξενα περιβάλλοντα της Γης.

PhotoArk: Τα Σπανιότερα Είδη, Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 21:30

Tο ντοκιμαντέρ «Photo Ark: Τα Σπανιότερα Είδη», ο ακολουθεί τον εμβληματικό φωτογράφο του National Geographic, Joel Sartore, στην παγκόσμια αναζήτησή του για τη φωτογράφιση των σπανιότερων ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. Ο Joel Sartore, μας ταξιδεύει στην προσπάθεια του να σώσει αυτά τα πλάσματα και να μας πείσει «να τα κοιτάξουμε στα μάτια όσο υπάρχει ακόμα χρόνος να σωθούν».

Οκαβάνγκο: Ο Ποταμός των Ονείρων – Μαγικό ταξίδι, Τετάρτη 22 Απριλίου, στις 22:20

Διασχίζοντας τα υψίπεδα της Ανγκόλας και καταλήγοντας στην καυτή έρημο Καλαχάρι, εξερευνούμε την άφθονη άγρια ζωή που φιλοξενείται στις όχθες του ποταμού Οκαβάνγκο.

Animal Planet

Το Animal Planet, που το απολαμβάνετε δορυφορικά μόνο στη Nova, προγραμματίζει μία ημέρα, την Τετάρτη 22 Απριλίου, με πρόγραμμα που επικεντρώνεται στις δράσεις για το κλίμα, τις οικολογικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Συγκεκριμένα θα μεταδοθούν την Τετάρτη 22 Απριλίου τόσο από το AnimalPlanet, όσο και την υπηρεσία Nova On Demand στη ξεχωριστή κατηγορία με τίτλο «Earth Day Festival», έτσι ώστε οι συνδρομητές της Nova να έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν όποτε θέλουν τα εξής:

«Διάσωση του Γορίλα» με τη Νάταλι Πόρτμαν, στις 09:05

Ενάντια στην Εξαφάνιση, στις 21:35

Η Διάσωση των Ουρακοτάγκων, στις 09:55

Ο Ιερός Μπακαλιάρος, στις 02:20

MyZenTV

Το MyZen TV παρουσιάζει όλο τον Απρίλιο μια σειρά από εκπομπές, «100% Eco-Friendlymeeting», «Green Trip», «Urban Nature», «Herbarium» αφιερωμένες στην οικολογία, κάθε βράδυ από τις 20:00.

#MenoumeSpiti #MenoumeParea