Ζευγάρι έκανε την τύχη του – Αγόρασε παλιό αυτοκίνητο για 100 δολάρια και το πούλησε για σχεδόν ένα εκατομμύριο στον Ελον Μασκ

Την τύχη του έκανε ένα ζευγάρι στη Νέα Υόρκη, που πλήρωσε εκατό δολάρια για ένα παλιό, εγκαταλελειμμένο σε αποθήκη, αυτοκίνητο για να το αγοράσει αργότερα ο Έλον Μασκ έναντι σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων!

Μόνον που το αυτοκίνητο που κατέληξε στα χέρια του πάμπλουτου Αμερικανού επιχειρηματία δεν ήταν κάποιο τυχαίο, όπως αποδείχθηκε, αλλά η Lotus Esprit με την οποία ο Ρότζερ Μουρ ως Τζέιμς Μποντ είχε βουτήξει στη θάλασσα για να ξεφύγει από τους διώκτες του στην ταινία «Ο κατάσκοπος που με αγάπησε» (1977). Μετά τα γυρίσματα της ταινίας το αυτοκίνητο είχε τοποθετηθεί σε μια αποθήκη και ξεχάστηκε για πάνω από μια δεκαετία, μέχρις ότου εμφανίστηκε το ζευγάρι από τη Νέα Υόρκη. Το περίεργο είναι ότι δεν γνώριζαν τι αγόρασαν αφού δεν είχαν δει ποτέ τους ταινία του «πράκτορα 007», όπως αποκάλυψε ο Νταγκ Ριντένιους, που είχε πιστοποιήσει την ταυτότητα της θρυλικής Lotus. «Δεν είχαν ιδέα πόσο μεγάλη ήταν η αξία του», δήλωσε.

Ο σύζυγος σχεδίαζε να επισκευάσει την οροφή της Lotus του Τζέιμς Μποντ και να κάνει κι άλλες βελτιώσεις, αλλά όταν το φόρτωσε στο φορτηγό και πήρε τον δρόμο της επιστροφής, φορτηγατζήδες που το αναγνώρισαν επικοινώνησαν μαζί του μέσω ασυρμάτου και τον ενημέρωσαν. Στη συνέχεια πήγε και νοίκιασε την ταινία και τότε κατάλαβε τι «θησαυρό» είχε στα χέρια του.

Μετά από κάποιες επισκευές το ζευγάρι παρουσίασε το απόκτημά του σε διάφορες εκθέσεις τις επόμενες δύο δεκαετίες, μέχρι το 2013 που αποφάσισε να το βγάλει στο σφυρί. Ο Ριντένιους, που είχε ακούσει κάποια στιγμή για την ύπαρξη του αυτοκινήτου, επικοινώνησε με το ζευγάρι, πιστοποίησε ότι επρόκειτο για τη Lotus Esprit της ταινίας και τους έφερε σε επαφή με τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s λέγοντάς τους ότι «αν πιάσει τα χρήματα που ελπίζουμε θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε άνετα το υπόλοιπο της ζωής σας»… Έτσι κι έγινε. Ο οίκος πούλησε το αυτοκίνητο το 2013 σ’ έναν αγοραστή που ζήτησε να κρατηθεί μυστική η ταυτότητά του, αλλά όπως αποδείχθηκε τελικά ήταν ο Έλον Μασκ, που φέρεται να πλήρωσε 997.000 δολάρια.

Cybertruck design influenced partly by The Spy Who Loved Me https://t.co/HKBzxFNfzm