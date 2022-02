Ο Ζελένσκι καλεί ξένους εθελοντές στην Ουκρανία για να πολεμήσουν κατά της Ρωσίας - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι απηύθυνε έκκληση σε ξένους εθελοντές απ’ όλο τον κόσμο να πάνε στην Ουκρανία για να μετάσχουν στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ουκρανικής προεδρίας αναφέρει: «Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολόντιμιρ Ζελένσκι απευθύνεται σε όλους τους πολίτες του κόσμου, τους φίλους της Ουκρανίας, της ειρήνης και της δημοκρατίας. Όποιος θέλει να συμμετάσχει στην υπεράσπιση της Ουκρανίας, της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου μπορεί να έρθει και να πολεμήσει δίπλα-δίπλα με τους Ουκρανούς ενάντια στους Ρώσους εγκληματίες πολέμου».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τη στρατιωτική θητεία στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας από πολίτες άλλων χωρών και απάτριδες που εγκρίθηκε με το Διάταγμα του Προέδρου της Ουκρανίας #248 της 10ης Ιουνίου 2016, οι αλλοδαποί έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας για στρατιωτική θητεία βάσει σύμβασης εθελοντικής βάσης που θα συμπεριληφθεί στις Δυνάμεις Εδαφικής Άμυνας των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, προσθέτει η δήλωση. Δημιουργείται ξεχωριστή υποδιαίρεση αλλοδαπών με τίτλο International Legion for the Territorial Defense of Ukraine. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη συνεισφορά που μπορείτε να κάνετε για χάρη της ειρήνης».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στις ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Ακόλουθο Άμυνας της Πρεσβείας της Ουκρανίας στις χώρες τους. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα απηύθυνε ανάλογη έκκληση μέσω Twitter : «Αλλοδαποί πρόθυμοι να υπερασπιστούν την Ουκρανία και την παγκόσμια τάξη ως μέρος της Διεθνούς Λεγεώνας Εδαφικής Άμυνας της Ουκρανίας, σας προσκαλώ να επικοινωνήσετε με τις ξένες διπλωματικές αποστολές της Ουκρανίας στις αντίστοιχες χώρες σας. Μαζί νικήσαμε τον Χίτλερ και θα νικήσουμε και τον Πούτιν».