Υποψήφιος για βραβείο Emmy μετά θάνατον ο Ρέι Λιότα - iefimerida.gr

Η Τηλεοπτική Ακαδημία τίμησε τον αείμνηστο ηθοποιό Ρέι Λιότα, ανακοινώνοντας

την Τετάρτη τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2023.

Ο Λιότα είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού Β' Ανδρικού ρόλου σε σειρά περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας ή τηλεοπτική ταινία για τη σειρά «Black Bird» της Apple TV +.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρέι Λιότα θα διεκδικήσει το βραβείο μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο «Black Bird» Πολ Γουόλτερ Χάουζερ, τον Μάρεϊ Μπάρλετ (Welcome To Chippendales), τον Ρίτσαρντ Τζένκινς (Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story), τον Τζόζεφ Λι (Beef), τον Γιανγκ Μαζίνο (Beef) και τον Τζέσι Πλέμμονς (Love & Death).

Η συγκινητική δήλωση της κόρης του Ρέι Λιότα

«Είμαι τόσο ευγνώμων στα μέλη της Τηλεοπτικής Ακαδημίας που τίμησαν τον πατέρα μου με αυτή την υποψηφιότητα. Ήταν τόσο απίστευτα περήφανος για την ερμηνεία του στο "Black Bird" και θα σήμαινε τα πάντα γι' αυτόν να είναι υποψήφιος δίπλα στον Τάρον και τον Πολ», είπε η κόρη του ηθοποιού, Κάρσεν Λιότα.



Ο Λιότα είχε κερδίσει Emmy για τον Εξαιρετικό Καλεσμένο Ηθοποιό σε Δραματική Σειρά και την ερμηνεία του το 2005 ως «Τσάρλι Μέτκαλφ» στο «ER».

Ο Λιότα έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του στα τέλη Μαΐου του 2022 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Dangerous Waters» στη Σάντα Ντομίνγκο της Δομινικανής Δημοκρατίας, από αθηροσκλήρωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ