«Σιγά εσείς οι σκληροί τύποι»: Το ΥΠΕΞ της Ρωσίας τρολάρει τον Πομπέο

Απάντηση στις αιτιάσεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ ήταν «πολύ μαλακή» και «υποχωρητική» απέναντι στη Ρωσία, επιχείρησε να δώσει ο Μάικ Πομπέο, προκαλώντας, ωστόσο, μια απρόσμενα σαρκαστική αντίδραση από τη Μόσχα.

Ο ΥΠ ΕΞ των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο Twitter την Κυριακή υποστήριξε ότι καμία άλλη αμερικανική κυβέρνηση δεν κράτησε σκληρότερη στάση έναντι της Ρωσίας από την απερχόμενη του Ντόναλντ Τραμπ. Η ανάρτηση του Πομπέο με το hashtag #LeadingFromTheFront (ΗγεσίαΑπόΤοΜέτωπο), συνοδευόταν από μια φωτογραφία του Πούτιν με τις λέξεις Ρωσία, Ρωσία, Ρωσία! να καλύπτουν το πρόσωπό του.

Russia, Russia, Russia. . . let's talk Russia, cut through the noise. No Administration has been as tough on Russia as we have. Period. Full stop. Look at the facts. #LeadingFromTheFront pic.twitter.com/bUIyHt2IWm