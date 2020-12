Φρίκη στη Ρωσία: YouTuber «τέρας» άφησε την έγκυο φίλη του να πεθάνει στο κρύο σε ζωντανή μετάδοση

Χειροπέδες φόρεσε η αστυνομία στη Ρωσία σ’ έναν ΥοuTuber μετά από μια αρρωστημένη live εκπομπή του, κατά την οποία άφησε την έγκυο -σύμφωνα με ορισμένες αναφορές- φίλη του να πεθάνει μέσα στο ψύχος, αφού προηγουμένως ένας θεατής τον πλήρωσε να την κακοποιήσει!

Ο 30χρονος «Στας Ρίφλεϊ» κλείδωσε την φίλη του, Βαλεντίνα Γκριγκόριεβα, στο μπαλκόνι του διαμερίσματος που νοίκιαζαν στο χωριό Ιβανόφκα κοντά στη Μόσχα κι ενώ η κοπέλα φορούσε μόνον τα εσώρουχά της και έξω επικρατούσαν θερμοκρασίες υπό το μηδέν! Λίγο νωρίτερα ένας θεατής της εκπομπής του είχε πληρώσει στον YouTuber «τέρας» χίλια δολάρια προκειμένου να κακοποιήσει τη φίλη του. Η 28χρονη κοπέλα, που διήνυε τους πρώτους μήνες της κύησης, πέθανε λίγο αργότερα από υποθερμία… Ο φρικτός θάνατός της προκάλεσε σοκ στη ρωσική κοινή γνώμη με πολλούς να ζητούν να μπει ένα τέλος στην «ριάλιτι βία» στο Διαδίκτυο.

Ο ΥοuTuber – το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στάνισλαβ Ρεσέτνικοφ – άφησε την κάμερα ανοικτή ακόμη κι όταν συνειδητοποίησε ότι η φίλη του χαροπάλευε. Στο ανατριχιαστικό βίντεο διακρίνεται να τη μεταφέρει μέσα στο διαμέρισμα προσπαθώντας μάτια να τη συνεφέρει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΚΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ!

‘What is there to regret?’ Russian blogger who live-streamed dead girlfriend’s corpse is taken to psychiatric wardhttps://t.co/6yGctW44oq pic.twitter.com/EOXPz0WHc1