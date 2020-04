Ξέσπασμα της Τσέλσι Κλίντον κατά Τραμπ: Οι αποτυχίες του στην υγεία και την ανθρωπότητα κοστίζουν ζωές

Με ένα ποστάρισμα στο Twitter, η Τσέλσι Κλίντον επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, για τα -καθυστερημένα- μέτρα που πήρε για τον κορωνοϊό.

Η κόρη του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον, σε μία από τις σπάνιες τοποθετήσεις της για την κυβέρνηση, επιτέθηκε στον Τραμπ, λέγοντας πως οι «πολλές αποτυχίες του» κόστισαν και συνεχίζουν να κοστίζουν ζωές. Η Τσέλσι Κλίνυον εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος μία ημέρα πριν έλεγε πως θα είναι… επιτυχία αν πεθάνουν ως 200.000 άνθρωποι αντί για 2 εκατομμύρια, γεγονός που έχει προκαλέσει την οργή της.

«Μπορεί να μην ευθύνεται για τον COVID-19, όμως άνθρωποι πεθαίνουν διότι ο Τραμπ απέτυχε στον τομέα της Υγείας, απέτυχε στον τομέα της ηγεσίας, απέτυχε στην ανθρωπιά», έγραψε χαρακτηριστικά στο ποστάρισμά της. Ηδη οι ΗΠΑ μετρούν πάνω από 3.800 θανάτους, καθώς και 187.000 κρούσματα, τα περισσότερα από κάθε άλλη χώρα στον πλανήτη, με τον Τραμπ να φαίνεται πως πλέον αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και να δηλώνει πως οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι «οδυνηρές» για την χώρα.

Multiple failures-to test every suspected case, to isolate confirmed cases, to contact trace, to adequately prepare & protect our health workers. President @realDonaldTrump didn’t cause #covid19 but people are dying because of his failure in public health, leadership & humanity. https://t.co/bZuzh6xXM8