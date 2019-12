Ξεκίνησε η Σύνοδος του ΝΑΤΟ -Η Τουρκία έγινε αιτία πολέμου Τραμπ-Μακρόν

Mπορεί οι απειλές της αναδυόμενης Κίνας, της ισλαμικής τρομοκρατίας και της Ρωσίας να αποτελούν τις παραδοσιακές πηγές ανησυχίας για το ΝΑΤΟ, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως σημειώνουν διεθνή ΜΜΕ, είναι ο εκ των έσω κίνδυνος, που συνιστά η Τουρκία και η προβληματική της συμπεριφορά.

Δεν ήταν λίγοι οι ηγέτες που εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την Τουρκία λίγους μήνες μετά την αγορά από τη Ρωσία των S-400 αψηφώντας τους κανόνες του ΝΑΤΟ και λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή της στη βορειοανατολική Συρία, που φάνηκε ότι έγινε σε συντονισμό με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει αμερικανικά στρατεύματα από την περιοχή. Οι ανησυχίες αυτές διατυπώθηκαν λίγες ώρες μετά το τελεσίγραφο του Ταγίπ Ερντογάν ότι η Τουρκία δεν θα υποστηρίξει τα σχέδια του ΝΑΤΟ για την υπεράσπιση των χωρών της Βαλτικής και της Πολωνίας έναντι της ρωσικής επιθετικότητας εφόσον η Συμμαχία δεν αποδεχθεί να χαρακτηρίσει «τρομοκράτες» τους Κούρδους των YPG, μολονότι σήκωσαν το βάρος του πολέμου κατά του ISIS πολεμώντας στο πλευρό νατοϊκών χωρών.

Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών του κόσμου λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ/Φωτογραφία: AP/ Francisco Seco

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την είσοδο των 29 ηγετών του ΝΑΤΟ στην σύνοδο. Στο 34:41 η είσοδος του Ελληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Οι τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας απειλούν να ακυρώσουν ό,τι πέτυχε η διεθνής υπό της ΗΠΑ συμμαχία κατά του ISIS και συνιστούν άλλη μια ρήξη από μια Συμμαχία που εμφανίζεται ολοένα και πιο απηυδισμένη από τις ενέργειες του μοναδικού μέλους τους με κυρίαρχο το μουσουλμανικό στοιχείο. «Το πραγματικό ερώτημα είναι αν γίνεται σεβαστό το πνεύμα της συμμαχίας όταν ένα μέλος της, η Τουρκία, δρα μονομερώς στη βορειοανατολική Συρία, θέτει σε κίνδυνο τον πόλεμο κατά του ISIS και ως εκ τούτου απειλεί τα συμφέροντα ασφαλείας άλλων μελών του ΝΑΤΟ», σχολίασε χθες ο αναλυτής της δεξαμενής σκέψης The Washington Institute for Near Eastern Policy, Σαρλ Τεπό. Αρκετοί ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ συμφωνούν μαζί του. Και πρώτα και κύρια ο Εμανουέλ Μακρόν. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες με τον Ντόναλντ Τραμπ έστρεψε τα πυρά του κατά της Τουρκίας εκφράζοντας μεταξύ άλλων ανησυχία μετά από πληροφορίες ότι η Άγκυρα συνεργάζεται αθόρυβα με τρομοκρατικές οργανώσεις στη Συρία, μεταξύ των οποίων και οπαδοί του ISIS, σε επιθέσεις κατά Κούρδων.

H τουρκική εισβολή με στόχο τις κουρδικές πολιτοφυλακές στη βόρεια Συρία είναι το τελευταίο μιας σειράς προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στη Συμμαχία ή εξωτερική πολιτική της Άγκυρας, μετά την αγορά των S-400 από τη Ρωσία, απόφαση που σύμφωνα με το ίδιο το ΝΑΤΟ υπονομεύει το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

Το φλερτ της Τουρκίας με τη Ρωσία του Πούτιν εντάσσεται σύμφωνα με αναλυτές στο πλαίσιο ενός καλά σχεδιασμένου πλάνου και δεν εξηγείται απλά ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να ξεφύγει από τις αυστηρές παραμέτρους που θέτει το ΝΑΤΟ για την απόκτηση προηγμένων οπλικών συστημάτων. Η Τουρκία του Ερντογάν έχει ένα σχέδιο που δεν συνάδει με τη συμμετοχή της χώρας στη Συμμαχία, ένα σχέδιο που συνδέεται με τις φιλοδοξίες του Ερντογάν για την ηγεμονική σχέση της χώρας του στον ισλαμικό κόσμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφθάνει στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ με ελικόπτερο/Φωτογραφία: AP/Evan Vucci

Κάποιοι πιστεύουν ότι η Ρωσία επιδιώκει την απόσχιση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ για δικούς της γεωπολιτικούς λόγους. Ο Σερχάτ Γκιβέντς, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων σε πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, θεωρεί ότι αυτό το σενάριο δεν ευσταθεί: «Αυτό που μάλλον θέλει η Ρωσία είναι να μείνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, αλλά να διαταράσσει τις εσωτερικές ισορροπίες του. Για τη Ρωσία αυτό είναι πιο σημαντικό από την αποχώρηση της Τουρκίας». Το σίγουρο είναι ότι δεν μπορεί κανείς να αποβάλει την Τουρκία από το ΝΑΤΟ, άλλωστε κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στο καταστατικό της Ατλαντικής Συμμαχίας. Δυτικοί αναλυτές, ωστόσο, εκτιμούν ότι ίσως αυτό θα έπρεπε να αλλάξει, αφού όπως λένε Τουρκία σήμερα δεν είναι πλέον το κοσμικό κράτος που είχε ενταχθεί στη Συμμαχία, αλλά έχει μετασχηματιστεί σ’ ένα ισλαμοσυντηρητικό καθεστώς, που προτάσσει τα δικά του συμφέροντα αδιαφορώντας για τις θεμελιώδεις αξίες της Συμμαχίας….

Στις 15.00 ώρα Ελλάδας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθίσει σε γεύμα που παραθέτει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που υλοποιούν τον στόχο της διάθεσης 2% ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες.

Αμέσως μετά, και πιο συγκεκριμένα στις 16:30 ώρα Ελλάδος, είναι προγραμματισμένη το τετ-α-τετ με τον Τούρκο πρόεδρο, που γίνεται μετά από σχετικό αίτημα της Άγκυρας.

Bloomberg: «Σούπα » το προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος – Οι ηγέτες θέλουν να ικανοποιήσουν τον Τραμπ

Προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος της Συνόδου του ΝΑΤΟ περιήλθε σε γνώση του Bloomberg, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι όπως φαίνεται από το εν λόγω κείμενο – αν δεν αλλάξει – οι ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ «ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο να ικανοποιήσουν τον Τραμπ παρά τον πρόεδρο της Γαλλίας». Το προσχέδιο - πολύ μικρότερο σε έκταση σε σχέση με άλλα προηγούμενων συνόδων – επισημαίνει τη σημασία του ΝΑΤΟ και της κατανομής, όπως ήθελε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, των βαρών της Συμμαχίας -βλ. αμυντικές δαπάνες.

Αναφορικά με τις απειλές που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ, κυρίαρχη θέση έχει – ξανά – η Ρωσία και ακολουθούν η τρομοκρατία, ο υβριδικός πόλεμος (στρατιωτική στρατηγική η οποία συνδυάζει στοιχεία συμβατικών επιχειρήσεων, μη συμβατικού πολέμου, όπως επίσης και κυβερνοπολέμου), η κυβερνοασφάλεια και το διάστημα -άλλο ένα σημείο, στο οποίο εστίαζε ο Τραμπ. Η μοναδική παραχώρηση, σημειώνει το Bloomberg, προς τον Μακρόν και τη θέση του περί «εγκεφαλικά νεκρού» ΝΑΤΟ είναι η αποδοχή στο τέλος του ανακοινωθέντος μιας γερμανικής πρότασης για τη σύσταση συμβουλίου ειδικών για το θέμα. «Δεδομένου, όμως, ότι ετέθη επικεφαλής του συμβουλίου αυτού ο ΓΓ του ΝΑΤΟ , καθιστά απίθανη τη λήψη κάποιας δραστικής απόφασης», σχολιάζει το πρακτορείο.