Απίθανος κλέφτης με Rolls-Royce - Ξεφεύγει από την Αστυνομία μετά από καταδίωξη με ελικόπτερο [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο οδηγός της κλεμμένης Rolls-Royce ξέφυγε από την καταδίωξη της αστυνομίας και του ελικοπτέρου, χάρη στην ιδέα του να κρυφτεί κάτω από ένα τούνελ και να γλυτώσει μαζί με την πολύτιμη λεία του.

Μία από τις καταδιώξεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στις Η.Π.Α. αποτελεί έναν συνδυασμό του Need For Speed Most Wanted και του Grand Theft Auto και μας παρουσιάζει πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι «τεχνικές» των video game στην πραγματική ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα και δείτε το βίντεο εδώ