«Μάλιμπου Μπάρμπι»: Η ξανθιά φοιτήτρια που έγινε πράκτορας της CIA και κυνήγησε την Αλ Κάιντα

Η διαδρομή από τα πανεπιστημιακά έδρανα μέχρι τα κεντρικά της CIA κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν για μια εντυπωσιακή Αμερικανίδα φοιτήτρια, που χρειάστηκε να παλέψει με τις σεξιστικές αντιλήψεις των αρρένων συναδέλφων της για να πείσει για τις ικανότητές της και να εξελιχθεί σε μια επίφοβη κυνηγό διαβόητων τρομοκρατών.

Από τα πρώτα της βήματα η Τρέισι Γουόλντερ βρέθηκε αντιμέτωπη λόγω της εντυπωσιακής της εμφάνισης με προκαταλήψεις και μια κουλτούρα διακρίσεων: ένας συνάδελφός της στην Αφρική, τη βάφτισε «Μπάρμπι του Μάλιμπου», ενώ τα αφεντικά της, της έλεγαν ότι τα στενά κοστούμια της, τους αποσπούσαν την προσοχή. Εκείνη, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Κι έδωσε μάχες, όπως περιγράφει στην αυτοβιογραφία της, για να δείξει ότι έχει τα αναγκαία προσόντα για να ενταχθεί στη CIA και το FBI.

Όταν γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο Southern California το 1996 η Γουόλντερ ήταν αποφασισμένη να γίνει καθηγήτρια. Η νεαρή ξανθιά femme fatale δεν δυσκολεύτηκε να εγκλιματιστεί στη ζωή της γυναικείας αδελφότητας του πανεπιστημίου με δεκάδες άλλες συμφοιτήτριές της, όμορφες, λεπτές ξανθές όπως εκείνη. Κι ήταν αυτή η «κοινωνική ζωή» που έζησε στους κοιτώνες της αδελφότητας «Δέλτα Γάμμα», που τη βοήθησε να μάθει να αναμειγνύεται με το πλήθος, ικανότητα εκ των ων ουκ άνευ για τη μελλοντική της σταδιοδρομία στη CIA, όπως αναφέρει στο βιβλίο της με τίτλο «Η Απρόσμενη Κατάσκοπος – Από τη CIA στο FBΙ – Η Κρυφή Ζωή Μου Στη Μάχη Κατά Ορισμένων Από Τους Πλέον Διαβόητους Τρομοκράτες Του Πλανήτη» (“The Unexpected Spy From CIA to The FBI, My Secret Life Taking Down Some of the World’s Most Notorious Terrorists”).

Από επίδοξη καθηγήτρια, πράκτορας της CIA

Μια μέρα, ωστόσο, έμεινε κι η ίδια έκπληκτη με τον εαυτό της, όταν σε μια εκδήλωση, όπου φοιτητές παρέδιδαν τα βιογραφικά τους σε εκπροσώπους εταιρειών για να πιάσουν δουλειά, εκείνη πλησίασε έναν βαριεστημένο στρατολόγο της CIA κι έπιασε κουβέντα μαζί του. Τη ρώτησε αν θα ήθελε να εργαστεί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ κι εκείνη ένιωσε ότι ήταν έτοιμη από καιρό.

Tο εξώφυλλο της αυτοβιογραφίας της πρώην κατασκόπου της CIA, Τρέισι Γουόλντερ

Στο βιβλίο της η Τρέισι περιγράφει πώς η εμφάνισή της, το ίματζ ενός συνεσταλμένου, άβγαλτου κοριτσιού, αποθάρρυνε τους ανθρώπους, που έμεναν άφωνοι όταν μάθαιναν το πάθος της για την Ιστορία και τις ειδήσεις. Πολύ γρήγορα, όμως, στο βαμμένο ροζ κοριτσίστικο δωμάτιό της στους κοιτώνες της αδελφότητας εμφανίστηκε ένας ανακριτής της CIA, που πέρασε από κόσκινο τις συμφοιτήτριές της για να βεβαιωθεί ότι η Τρέισι ήταν φτιαγμένη για τη δουλειά που της πρότειναν. Είχε ήδη περάσει από τεστ ανίχνευσης ψεύδους και συνεντεύξεις για να φθάσει σ’ αυτό το στάδιο και προς ικανοποίησή της να την αποδεχθούν.

H Τρέισι Γουόλντερ έπιασε δουλειά στη CIA σε ηλικία 21 ετών / Φωτογραφία: Twitter

Ήταν μόλις 21 ετών όταν άρχισε το 2000 να εργάζεται στα κεντρικά της CIA στο Λάνγκλεϊ της Βιρτζίνια ως ειδική πράκτορας με ειδίκευση στην Αλ Κάιντα και τα χημικά όπλα. Ταξίδεψε σε διάφορα σημεία του πλανήτη, ανέκρινε διάφορους συλληφθέντες τρομοκράτες, κατάφερε να διεισδύσει σε παγκόσμια δίκτυα τρομοκρατίας.

Η «Μπάρμπι του Μάλιμπου», ο Οσάμα Μπιν Λάντεν κι ο Σαντάμ Χουσεϊν

Η Τρέισι ήταν τρομοκρατημένη με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν μετά από μια συνέντευξη του αρχηγού της Αλ Κάιντα που παρακολούθησε το 1997. Και τότε συνέβη το αδιανόητο, όταν η τρομοκρατική οργάνωσή του εξαπέλυσε εκτελώντας εντολές του τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου σε αμερικανικό έδαφος. Η εικόνα των αεροσκαφών που έπεφταν στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης ακόμη την κάνει να ανατριχιάζει. «Το αεροπλάνο θα μπορούσε να είχε συντριβεί στη νότια πλευρά του κορμιού μου», γράφει. «Ο πόνος, η ενοχή, η αίσθηση ότι δικές μου αποτυχίες μπορεί να συνέβαλαν στην απώλεια ζωών έσβηναν όλες τις άλλες σκέψεις»…

H Τρέισι Γουόλντερ λέει ότι λόγω της εμφάνισής της αντιμετώπισε πολλά προβλήματα και σεξιστικά σχόλια από άρρενες συναδέλφους της στη CIA και το FBI / Φωτογραφία: Twitter

Λίγο αργότερα η CIA τοποθέτησε την Τρέισι σε μια επίλεκτη αντιτρομοκρατική μονάδα που είχε αναλάβει να σταματήσει την Αλ Κάιντα. «Ήμουν έτοιμη να ισοφαρίσω το σκορ», γράφει. H νεαρή κατάσκοπος άρχισε να ταξιδεύει από την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή κι από εκεί στην Αφρική σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τρόμοκρατικές επιθέσεις. Την ίδια ώρα, βρισκόταν αντιμέτωπη διαρκώς με τον σεξισμό των συναδέλφων της – μάλιστα ένας σύνδεσμός της στην Αφρική τη βάφτισε υποτιμητικά «Μπάρμπι του Μάλιμπου» - αλλά και την εξάντληση και τη νοσταλγία για την πατρίδα της. Δούλευε επτά μέρες την εβδομάδα, αδυνατώντας να πάει στις γιορτές να δει τους γονείς της στο Λος Άντζελες. Την ίδια ώρα η CIA προσπαθούσε να συνδέσει την Αλ Κάιντα με τον τότε ηγέτη του Ιράκ, τον Σαντάμ Χουσεϊν

Η μετακίνηση από τη CIA στο FBI και οι Κινέζοι κατάσκοποι

Αδυνατώντας η ίδια να βρει κάποια τέτοια σχέση, που όπως λέει, δεν υπήρχε, αποφάσισε να καταθέσει αίτηση για να ενταχθεί στο FBI «από ένα καπρίτσιο», όπως λέει, - και τη δέχθηκαν.

In her memoir THE UNEXPECTED SPY, @tracy_walder shares her story of life in the CIA + FBI. Today she joins us w/ a special letter to #librarians to share how librarians and special operatives aren't so different after all--check it out!👉 https://t.co/8YR0p3lQXL #readadv #colldev pic.twitter.com/ZI69ZNI4lU — Macmillan Library (@MacmillanLib) February 4, 2020

Με τις ικανότητές της βοήθησε να ξεσκεπαστούν δύο Κινέζοι κατάσκοποι, ο Τσι και η Ρεμπέκα Μακ, ένα εκκεντρικό ζευγάρι, που ζούσε στο Λος Άντζελες από τη δεκαετία του 1970. Ο Τσι εργαζόταν στην εταιρεία Power Paragon, που παρήγαγε προϊόντα για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Το ζευγάρι αυτό έτρωγε τα γεύματά του σε εφημερίδες, όχι πιάτα κι η Τρέισε είχε αναλάβει να ψάχνει τα σκουπίδια τους. Αυτό, που ανακάλυψε, όμως, με τη βοήθεια ενός Κινέζου μεταφραστή την άφησε άφωνη: ανάμεσα σε λιγδιασμένες, τσαλακωμένες εφημερίδες βρήκαν μια λίστα με απόρρητα έγγραφα που το ζευγάρι έπρεπε να παραδώσει στην κινεζική κυβέρνηση. Όπως αποδείχθηκε, έκλεβαν επί δεκαετίες στρατιωτικά μυστικά.

Αλλά παρά την επιτυχία της, η Τρέισι ένιωσε ότι ούτε στη νέα της δουλειά τη σήκωνε το κλίμα. Μετά τη θητεία της στη CIA, όπου όπως λέει επικρατούσε αξιοκρατία, το FBI ήταν ένα «κλασικό κλαμπ αγοριών και εγώ ήμουν Το Κορίτσι».

Από την πρώτη μέρα που έπιασε δουλειά εκεί, αντιμετώπιζε εκφοβισμό και σεξιστικά σχόλια από τους συναδέλφους που είχαν αναλάβει την εκπαίδευσή της. Σε μια περίπτωση μάλιστα της επέβαλαν πειθαρχικά μέτρα επειδή το κοστούμι που φορούσε «αποσπούσε την προσοχή»… 15 μήνες άντεξε η Τρέισι στο FBI, σημειώνοντας ότι καμιά δεκαριά γυναίκες συνάδελφοί της έχουν καταθέσει αγωγές για εις βάρος τους διακρίσεις.

Τώρα ζει στο Ντάλας με τον άνδρα της και την κόρη της και διδάσκει Ιστορία σε Λύκειο Θηλέων. Η νέα της αποστολή, όπως λέει, είναι να εμπνεύσει νεαρές γυναίκες να κυνηγήσουν μια καριέρα στις υπηρεσίες Πληροφοριών και να αλλάξουν έτσι την κυρίαρχη ανδροκρατική, σεξιστική τους νοοτροπία εκ των έσω. «Οι μεγάλοι στόχοι δεν με φοβίζουν», γράφει η πρώην κατάσκοπος της CIA…