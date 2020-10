Ξανά σε πόλεμο με την ισλαμική τρομοκρατία η Γαλλία -Σοκ στην Ευρώπη, στηρίζουν Μακρόν οι Ευρωπαίοι ηγέτες

Σε πόλεμο με την ισλαμική τρομοκρατία -τον ισλαμοφασισμό, όπως είπε ο δήμαρχος της Νίκαιας- βρίσκεται η Γαλλία μετά τις σημερινές επιθέσεις με μαχαίρι στη Νίκαια, στην Αβινιόν και στο γαλλικό προξενείο στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας.

Η πρώτη επίθεση με μαχαίρι έγινε γύρω στις 09:00 το πρωί τοπική ώρα στη βασιλική της Νοτρ Νταμ, του μεγαλύτερου ρωμαιοκαθολικού ναού της Νίκαιας, όπου ο δράστης μαχαίρωσε αρκετά άτομα μέσα στην εκκλησία προτού πέσει αιμόφυρτος από τα πυρά αστυνομικών και συλληφθεί.

Ο δράστης, που φώναζε «Αλλαχού Ακμπάρ» στη διάρκεια της επίθεσης, ηλικίας γύρω στα 25, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, μπήκε στον ναό και άρχισε να σπέρνει τον τρόμο και τον θάνατο. Το ένα από τα θύματά του ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, γύρω στα 70, που βρέθηκε με κομμένο τον λαιμό, σχεδόν αποκεφαλισμένη, εντός του ναού, όπου είχε πάει να προσευχηθεί νωρίς το πρωί.

Μέσα στη βασιλική της Νοτρ Νταμ βρέθηκε άλλο ένα θύμα του φανατικού ισλαμιστή, ο νεωκόρος του ναού, περίπου 45 ετών, «που τον αγαπούσαν πολύ οι ενορίτες», σύμφωνα με τον δήμαρχο της Νίκαιας, Κριστιάν Εστροζί. Το τρίτο θύμα του δράστη, μια γυναίκα γύρω στα 30, αφού δέχθηκε μαχαιριές, προσπάθησε να καταφύγει σε γειτονικό μπαρ, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

French city Nice at least 3 dead and several injured. Notre dame church Allahu akbar returned? The national assembly of France observe a mini of silence. #Church #Nice #france #FranceBeheading #Nice06 #NiceAttack #NotreDame #IStandWithFrance #Macron pic.twitter.com/R9WrK1Qe3J

Ο μακελάρης -«μοναχικός λύκος», όπως όλα δείχνουν- πρόλαβε να τραυματίσει αρκετά ακόμη άτομα και προσπάθησε να καταφύγει στις τουαλέτες του ναού μετά το μακελειό. Συνελήφθη τραυματισμένος από τα πυρά των αστυνομικών, ενώ συνέχιζε να φωνάζει «Αλλαχού Ακμπάρ» την ώρα που του πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες.

Διακομίστηκε σε νοσοκομείο, είπε ότι ονομάζεται Μπραχίμ και δήλωσε ότι έδρασε μόνος του. Ο Εστροζί είπε στους δημοσιογράφους ότι ο δράστης δεν σταμάτησε να φωνάζει «Αλλαχού Ακμπάρ» ακόμη κι όταν τον έπιασαν οι αστυνομικοί, «πράγμα που δεν αφήνει αμφιβολία για τα κίνητρά του».

Σημειωτέον ότι στη Νίκαια είχε εκδηλωθεί κι άλλη τρομοκρατική επίθεση προ τετραετίας, ανήμερα της εθνικής εορτής της Γαλλίας για την πτώση της Βαστίλλης, στις 14 Ιουλίου.

Δύο ώρες αργότερα, αστυνομικοί στην πόλη της Αβινιόν, κάπου 200 χλμ. μακριά από τη Νίκαια, πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άλλον άνδρα, οπλισμένο με μαχαίρι, που απειλούσε περαστικούς φωνάζοντας και αυτός «Αλλαχού Ακμπάρ».

Στόχος επίθεσης με μαχαίρι έγινε και ο φρουρός του γαλλικού προξενείου στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας. Ο δράστης συνελήφθη αμέσως μετά την επίθεση από τις σαουδαραβικές δυνάμεις ασφαλείας, ενώ ο φρουρός διακομίστηκε στο νοσοκομείο και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

«Καλούμε τους συμπατριώτες μας στη Σαουδική Αραβία να βρίσκονται σε μέγιστη επαγρύπνηση», ανέφερε η γαλλική πρεσβεία σε ανακοίνωσή της.

#Saudi citizen attacks French Consulate guard in Jeddah, Saudi Arabia. The man has been arrested by security forces. French Embassy asks diplomats and officials to remain vigilant and safe. pic.twitter.com/8s801wlaoN