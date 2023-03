Viral: Γάλλοι τρώνε αμέριμνοι σε εστιατόριο κι έξω η πόλη φλέγεται - iefimerida.gr

Το παρακάτω βίντεο, που θυμίζει έντονα το meme «This is fine», δεν έχει επαληθευτεί, και πολλοί εκφράζουν αμφιβολίες για το περιεχόμενό του, αλλά αποτελεί έναν οξυδερκή σχολιασμό για τα γεγονότα που εξελίσσονται αυτή τη στιγμή στη Γαλλίαμε αφορμή το συνταξιοδοτικό.

Στα meme «this is fine» το συγκαταλέγει και ο αρθρογράφος του Time, Ίαν Μπρέμερ. «Η Γαλλία γίνεται η επιτομή του meme "this is fine"», σημείωσε.

Το βίντεο κάνει τον γύρο του Twitter και φέρεται να απεικονίζει Γάλλους πολίτες να απολαμβάνουν αμέριμνοι το γεύμα τους σε εστιατόριο, ενώ έξω από τα τζάμια βλέπουμε φωτιές από τις ταραχές που λαμβάνουν χώρα στη Γαλλία, μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Το βίντεο δημοσιεύτηκε σε πολλούς λογαριασμούς στο Twitter που ισχυρίζονται ότι απεικονίζει πρόσφατη σκηνή στη Λυών.

Ο ίδιος ο Ίαν Μπρέμερ έκανε μια δεύτερη ανάρτηση με meme έναν σκύλο που απολαμβάνει τον καφέ του ενώ ο χώρος γύρω του φλέγεται.

Πολλοί σχολίασαν την ανάρτηση του Ίαν Μπρέμερ λέγοντας ότι καμιά φορά η πραγματικότητα ξεπερνάει τη φαντασία ενός meme. Μια ελληνίδα χρήστης του Twitter σημείωσε: «Σαν Ελληνίδα βλέπω εδώ κάτι εντελώς σχετικό με τη χώρα μου, θυμάμαι ότι τα εστιατόρια με μουσική λάιβ ήταν γεμάτα πριν από μερικά χρόνια ενώ καίγονταν η Αθήνα».