Απίστευτες σκηνές στη Τζόρτζια: Οπλισμένοι Αφροαμερικανοί σε πορεία για την απομάκρυνση μνημείου της Συνομοσπονδίας [βίντεο]

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες στο Στόουν Μάουντεν Παρκ κοντά στην Ατλάντα της Τζόρτζια, όπου βαριά οπλισμένοι διαδηλωτές, Αφροαμερικανοί ως επί το πλείστον, έκαναν πορεία με βασικό αίτημα την απομάκρυνση μνημείου της Συνομοσπονδίας, που θεωρείται μνημείο του ρατσισμού από ακτιβιστές πολιτικών δικαιωμάτων.

Στις εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την πορεία ανήμερα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ, της Ημέρας της Ανεξαρτησίας, διακρίνονται διαδηλωτές ντυμένοι στα μαύρα με στολές στρατιωτικού τύπου, μαντήλια στο πρόσωπο και διάφορα όπλα και ζώνες πυρομαχικών στους ώμους να ζητούν την απομάκρυνση του εν λόγω μνημείου, αίτημα που επαναλαμβάνεται διαρκώς από τις 25 Μαϊου, τη μέρα που δολοφονήθηκε ο Αφροαμερικανός Τζορτζ Φλόιντ [ has faced renewed calls for its removal since the May 25 death of George Floyd, an unarmed Black man, at the hands of Minneapolis police] κατά τη σύλληψή από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

In Stone Mountain, Georgia earlier today pic.twitter.com/F2Autd4YtI — Naomi (@naomiruta) July 4, 2020

Αν και οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές φαίνεται ότι ήταν Αφροαμερικανοί και μέλη του κινήματος «New Black Panther», ωστόσο στην πορεία συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες διαφόρων φυλών. Σε ένα βίντεο φαίνεται ο επικεφαλής των διαδηλωτών, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει εξακριβωθεί, να φωνάζει σε μεγάφωνο προκαλώντας τους υπέρμαχους της ανωτερότητας της λευκής φυλής, οι οποίοι ιστορικά χρησιμοποιούσαν το Στόουν Μάουντεν ως σημείο για τις δικές τους συγκεντρώσεις. «Δεν βλέπω παραστρατιωτικές οργανώσεις λευκών», είπε. «Εμείς είμαστε εδώ. Εσείς… πού είστε; Είστε σπίτι σας. Πάμε». Ο Τζον Μπάνκχεντ, εκπρόσωπος της Οργάνωσης για το Μνημείου στο Στόουν Μάουντεν, είπε ότι η πορεία ήταν ειρηνική και οι διαδηλωτές συντεταγμένοι.