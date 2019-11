Τζον Μπόλτον: «Μου πάγωσαν τον λογαριασμό μου στο Twitter» -Λευκός Οίκος: «Θα ξέχασε λόγω ηλικίας τους κωδικούς»

Πυρά κατά του Λευκού Οίκου εξαπέλυσε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Μπόλτον κατηγορώντας τον ότι του πάγωσε τον λογαριασμό του στο Twitter μετά την αποπομπή του τον περασμένο Σεπτέμβριο, από φόβο μήπως προβεί σε αποκαλύψεις.

«Μετά την παραίτησή μου ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να μου ξαναεπιτρέψει πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό μου στο Twitter. Από φόβο μην πω τι;» έγραψε ο Μπόλτον, ο οποίος μετά τις 10 Σεπτεμβρίου οπότε και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει την καθαίρεσή του, δεν είχε κάνει την παραμικρή δήλωση μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης. «Για όσους περίμεναν πως θα κρυφθώ, συγγνώμη που θα τους απογοητεύσω», πρόσθεσε.

Re: speaking up -- since resigning as National Security Advisor, the @WhiteHouse refused to return access to my personal Twitter account. Out of fear of what I may say? To those who speculated I went into hiding, I’m sorry to disappoint!