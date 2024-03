H Tζιλ Μπάιντεν έγραψε παιδικό βιβλίο για τη Willow, τη «γάτα του Λευκού Οίκου» - iefimerida.gr

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν έγραψε ένα παιδικό βιβλίο για το ταξίδι της γάτας της, Willow, από μια φάρμα στην Πενσυλβάνια στον Λευκό Οίκο το 2022.

Το βιβλίο με τίτλο «Willow the White House Cat» της Τζιλ Μπάιντεν θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, τέσσερις μήνες πριν τη σκληρή μάχη που θα δώσει ο σύζυγός της, πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την επανεκλογή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Καθώς η Willow τριγυρίζει από δωμάτιο σε δωμάτιο, εξερευνώντας την ιστορία στο νέο της σπίτι, μαθαίνει γρήγορα για όλους τους απίστευτους ανθρώπους που βοηθούν στη λειτουργία του «Οίκου του Λαού», ανέφερε η Τζιλ Μπάιντεν σε δήλωση μέσω του εκδοτικού οίκου Simon and Schuster.

Το εξώφυλλο του παιδικού βιβλίου της Τζιλ Μπάιντεν για την προεδρική γάτα Willow



«Κάνοντας πολλούς νέους φίλους στην πορεία, το ταξίδι της Γουίλοου δίνει στον κόσμο μια “γατίσια” άποψη για όσα συμβαίνουν εντός και εκτός της πιο διάσημης διεύθυνσης της Αμερικής».

H Willow το τελευταίο προεδρικό κατοικίδιο που απέμεινε στον Λευκό Οίκο



Η Willow είναι το τελευταίο προεδρικό κατοικίδιο που απέμεινε στον Λευκό Οίκο αφού δύο από τα σκυλιά των Μπάιντεν απομακρύνθηκαν μετά από μια σειρά επιθέσεων σε πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που τους δάγκωσαν. Ο Commander, ένας Γερμανικός Ποιμενικός που έφτασε ως κουτάβι το 2021 στον Λευκό Οίκο, στάλθηκε να ζήσει αλλού αφού δάγκωσε αρκετούς πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας. Ένας άλλος σκύλος της ίδιας ράτσας, ο Major, πήγε να ζήσει με οικογενειακούς φίλους μετά από παρόμοια περιστατικά δαγκώματος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O αγαπημένος σκύλος των Μπάιντεν, ο Champ, πέθανε το 2021 σε ηλικία 13 ετών.

Η Willow κατάγεται, όπως κι η Τζιλ Μπάιντεν, από την Πενσυλβάνια μια από τις πολιτείες -κλειδιά στην αναμέτρηση των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου. Η γάτα έχει πάρα το όνομά της από τη γενέτειρα της Πρώτης Κυρίας, το Γουίλοου Γκρόβου.

Η Τζιλ Μπάιντεν θα διαθέσει τα έσοδα από το βιβλίο σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για σκύλους του στρατού



Η 72χρονη Τζιλ Μπάιντεν έγραψε το βιβλίο μαζί με τη συγγραφέα Αλίσα Σάτιν Καπουτσίλι και το εικονογράφησε η Κάιτ Μπερούμπι. Η Willow δεν είναι το πρώτο προεδρικό κατοικίδιο που εμφανίζεται σε βιβλίο. Η σκυλίτσα Millie του Tζορτζ Μπους του πρεσβύτερου «μίλησε» για τη ζωή της στον Λευκό Οίκο στο "Millie's Book" και η Πρώτη Κυρία Χίλαρι Κλίντον έγραψε ένα βιβλίο για τα γράμματα που έστειλε στα κατοικίδια ζώα της, τη γάτα Socks και τον σκύλο Buddy. Βιβλία έχουν γραφτεί επίσης για τον σκύλο Μπο του προέδρου Μπαράκ Ομπάμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ από την εποχή του Άντριου Τζάκσον τη δεκαετία του 1830, που δεν είχε κατοικίδιο στον Λευκό Οίκο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Τζιλ Μπάιντεν σχεδιάζει να δωρίσει τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για λαβωμένους σκύλους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ. Τα προηγούμενα παιδικά βιβλία της πρώτης κυρίας περιλαμβάνουν τα "Don't Forget, God Bless Our Troops" και "Joey: The Story of Joe Biden". Δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της «Where the Light Enters» το 2019.