Πώς ο Έλον Μασκ συνέβαλε στο να «ξεφυτρώσουν» οι αρνητές της κλιματικής κρίσης -Οι απειλές κατά επιστημόνων - iefimerida.gr

Τα υβριστικά, συχνά βίαια tweets χρηστών που αρνούνται την κλιματική έκτακτη ανάγκη έχουν γίνει σχεδόν καθημερινό φαινόμενο από τότε που ο Έλον Μασκ ανέλαβε το Twitter, λένε ειδικοί στη Βρετανία.

Μερικοί από τους κορυφαίους επιστήμονες της Βρετανίας αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν την τεράστια αύξηση των υβριστικών αναρτήσεων από αρνητές της κλιματικής κρίσης στο Twitter από τότε που ο Έλον Μασκ ανέλαβε πέρυσι την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τότε, βασικά πρόσωπα που διασφάλιζαν ότι το «έγκυρο» περιεχόμενο είχε προτεραιότητα απολύθηκαν, σύμφωνα με έναν επιστήμονα, και ο βραχίονας βιωσιμότητας του Twitter έχει εξαφανιστεί. Ταυτόχρονα, έχουν αποκατασταθεί οι λογαριασμοί αρκετών χρηστών με εκατομμύρια ακόλουθους που διαδίδουν ψευδείς δηλώσεις σχετικά με την κλιματική έκτακτη ανάγκη, όπως Ντόναλντ Τραμπ και δεξιός πολέμιος του πολιτισμού Τζόρνταν Πίτερσον.

Οι επιστήμονες του κλίματος λένε ότι η αλλαγή είναι ολοφάνερη και παλεύουν για να ακουστούν πάνω από ένα μπαράζ συχνά εχθρικών σχολίων.

«Υπήρξε μια τεράστια αλλαγή», είπε ο Μαρκ Μάσλιν, καθηγητής στο University College του Λονδίνου και συγγραφέας δημοφιλών βιβλίων, όπως το How to Save Our Planet. «Δέχομαι τόση λεκτική κακοποίηση και αγενή σχόλια τώρα. Συμβαίνει σε όλους μας, αλλά έρχομαι αντιμέτωπος με τους αρνητές του κλίματος, οπότε έχω στοχοποιηθεί πραγματικά».

Ο Μάσλιν λέει ότι συνήθιζε να έχει τακτικές συναντήσεις με τον Sean Boyle, τον πρώην επικεφαλής βιωσιμότητας του Twitter, ο οποίος απολύθηκε στη μαζική «σφαγή» του Μασκ λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Απρίλιο του 2022. Ο Μάσλιν είπε ότι ο Boyle συζητούσε για τη δουλειά της πλατφόρμας στον τομέα της ανάπτυξης τρόπων διασφάλισης ότι οι αξιόπιστες πληροφορίες προωθούνται στην κορυφή.

«Άγρια δύση» το Twitter, μετά την απόλυση ατόμων που διασφάλιζαν την εγκυρότητα των σχολίων

«Χρησιμοποιούσαν την κλιματική αλλαγή ως μια καλή δοκιμή, γιατί ήταν αρκετά ξεκάθαρο ποιοι ήταν οι καλοί και οι κακοί ηθοποιοί. Αλλά μετά ο Boyle απολύθηκε και το Twitter έγινε η άγρια δύση», είπε ο Μάσλιν.

Σημείωσε, δε, ότι θα παραμείνει στην πλατφόρμα και θα απωθήσει τις θεωρίες συνωμοσίας με επιστημονικά στοιχεία. «Θέλω ο κόσμος να καταλάβει ότι υπάρχουν λύσεις. Υπάρχει πραγματική ανάγκη να είμαστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπερασπιζόμενοι την αλήθεια, όσο δυσάρεστες και αν είναι οι απαντήσεις».

Ο Εντ Χόκινς, καθηγητής Κλιματικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, ο οποίος έχει 94.000 ακολούθους στο Twitter, είπε ότι είχε παρατηρήσει μια τεράστια αύξηση στα tweets από λογαριασμούς αρνητών του κλίματος, που συχνά περιλαμβάνουν θεωρίες συνωμοσίας. «Ένα μεγαλύτερο μέρος των σχολίων είναι προσωπικά και υβριστικά. Οποιοδήποτε δημοφιλές tweet από επιστήμονα του κλίματος είναι πλέον στόχος για ένα μπαράζ απαντήσεων», εξήγησε ο ίδιος.