Σοκαριστικό τροχαίο για τον Τάιγκερ Γουντς -Εχει τραυματιστεί σοβαρά στα κάτω άκρα και μπήκε στο χειρουργείο [βίντεο]

Σε νοσοκομείο της Καλιφόρνιας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Τάιγκερ Γουντς, καθώς ενεπλάκη το πρωί της Τρίτης σε τροχαίο ατύχημα, όπως επιβεβαίωσε η Αστυνομία του Λος Άντζελες.

Ο ατζέντης του σπουδαίου αθλητή του γκολφ ενημέρωσε μέσω δήλωσής του πως «ο Τάιγκερ Γουντς ενεπλάκη σε τροχαίο στην Καλιφόρνια, με συνέπεια να έχει υποστεί πολλαπλούς τραυματισμούς στα κάτω άκρα. Αυτή τη στιγμή χειρουργείται».

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Λος Άντζελες, το αυτοκίνητο του Γουντς ντελαπάρισε, βγήκε εκτός οδοστρώματος και υπέστη σοβαρές ζημιές, με πυροσβέστες να βοηθούν τον Αμερικανό να βγει για να μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w