Τριντό για αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράν: «Δεν αποκλείω τίποτα...»

Ο Τζάστιν Τριντό ερωτώμενος για το αν πιστεύει ότι το αεροπορικό δυστύχημα στο Ιράν, μπορεί να προκλήθηκε από κατάρριψη, απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα.

Ο Καναδός πρωθυπουργός δεν απέκλεισε τίποτα για το συγκεκριμένο δυστύχημα με τις Ουκρανικές αερογραμμές στο Ιράν. Στην πτήση επέβαιναν 176 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους Ιρανοί και Καναδοί, όπου όλοι βρήκαν τραγικό θάνατο. Δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν πιστεύει ότι μπορεί να καταρρίφθηκε το αεροσκάφος, ο Τριντό, δεν απέκλεισε τίποτα.

«Είναι επικίνδυνο να κάνουμε υποθέσεις για τα πιθανά αίτια του πολύνεκρου δυστυχήματος», ανέφερε ο Καναδός πρωθυπουργός, την ώρα που οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωναν πως το πιθανότερο σενάριο είναι ότι δεν καταρρίφθηκε το αεροπλάνο.

Ο υπουργός Μεταφορών της χώρας, Μαρκ Γκαρνό, σχολίασε: «Συνέβη κάτι πολύ ασυνήθιστο στο αεροσκάφος μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο της Τεχεράνης. Κάτι ξαφνικό».

