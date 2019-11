Ο Τραμπ ξεπέρασε τον εαυτό του: Δήλωσε ότι η Ιβάνκα δημιούργησε 14 εκατ. θέσεις εργασίας! -Ποια είναι η αλήθεια

Ναι, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεστομίσει αμέτρητους ισχυρισμούς που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν υπερβολικοί, αν όχι ψευδείς. Ακόμη και για τα δεδομένα του όμως, αυτή τη φορά ξεπέρασε τον εαυτό του. Γιατί το παράκανε, προσπαθώντας να επαινέσει την κόρη του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημοσίως ότι η κόρη του, Ιβάνκα Τραμπ, έχει δημιουργήσει 14 εκατ. θέσεις εργασίας, τα χρόνια που είναι σύμβουλός του στον Λευκό Οίκο. Το κακό για τον Αμερικανό πρόεδρο όμως είναι πως τα στοιχεία τον διαψεύδουν, με κατηγορηματικό τρόπο. Συνολικά, η απασχόληση στις ΗΠΑ έχει ενισχυθεί κατά περίπου 6 εκατ. θέσεις εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια.

«Είμαι πολύ υπερήφανος για την κόρη μου, την Ιβάνκα. Θέλει να μιλά μόνο για αυτό. Της λέω “Ιβάνκα, σε παρακαλώ, μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο”», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του στη Νέα Υόρκη. «Θέλει να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους μια υπέροχη ζωή. Οταν ξεκίνησε, πριν από 2,5 χρόνια, ο στόχος της ήταν 500.000 θέσεις εργασίας. Τώρα έχει δημιουργήσει 14 εκατ. θέσεις εργασίας που εκπαιδεύονται από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο. Ευχαριστώ Ιβάνκα, 14 εκατ. και αυξάνονται», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος για την κόρη του, που είναι συμπρόεδρος του συμβουλίου για την Εργασία στον Λευκό Οίκο.

Here's Trump absurdly claiming his daughter Ivanka has "created 14 million jobs."



"14 million and going up," he adds. pic.twitter.com/7E8uSEgjtL