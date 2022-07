Έφτασε το τρέιλερ του House οf the Dragon, prequel του Game οf Thrones - iefimerida.gr

Έφτασε το τρέιλερ της πολυαναμενόμενης σειράς του HBO, prequel του Game Of Thrones, House Of The Dragon και οι απανταχού φίλοι της ιστορίας, περιμένουν την πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου με τεράστια ανυπομονησία.

Στο House of the Dragon, σύμφωνα με όσα ξέρουμε έως τώρα, θα απολαύσουμε τις πολιτικές συγκρούσεις και ίντριγκες που οδήγησαν στον εμφύλιο ανάμεσα στους διαδόχους του House Targaryen, περίπου 200 χρόνια πριν τα γεγονότα της προηγούμενης σειράς, και οδήγησε στην καταστροφή του Οίκου.

Η σειρά βασίζεται στη νουβέλα The Dying of the Dragons, που εκδόθηκε μαζί με το Fire & Blood το 2018.

Στη νέα σειρά πρωταγωνιστούν ο Matt Smith στο ρόλο του πρίγκιπα Daemon Targaryen και η Emma D’Arcy στο ρόλο της πριγκίπισσας Rhaenyra Targaryen.

Δείτε το τρέιλερ της σειράς: