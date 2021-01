«Χαστούκι» σε Τραμπ και από τo Τwitter: Του έκλεισε οριστικά τον λογαριασμό -«Κίνδυνος περαιτέρω υποκίνησης βίας»

Το Twitter κατάφερε ένα σημαντικό «χτύπημα» στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η διεύθυνση του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης Twitter ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι ανέστειλε μόνιμα τη λειτουργία του λογαριασμού του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας του «κινδύνου» να προχωρήσει «σε περαιτέρω υποκίνηση βίας», μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη.

«Έπειτα από διεξοδική εξέταση πρόσφατων αναρτήσεων στον λογαριασμό realDonaldTrump και του πλαισίου τους αναστείλαμε μόνιμα τον λογαριασμό εξαιτίας του κινδύνου περαιτέρω υποκίνησης βίας», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας.

Ήδη το Facebook και άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης αναστείλει τη λειτουργία των λογαριασμών του προέδρου στις πλατφόρμες τους επ’ αόριστον.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y