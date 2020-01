Ο Τραμπ προειδοποιεί την Τεχεράνη ενάντια σε μια «ακόμη σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών»

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το ιρανικό καθεστώς ενάντια σε μια «ακόμη σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών» αναφερόμενος στο κίνημα διαμαρτυρίας που ξέσπασε στο Ιράν τον περασμένο Νοέμβριο.

«Δεν μπορεί να υπάρξει μια ακόμη σφαγή ειρηνικών διαδηλωτών, ούτε μια διακοπή του διαδικτύου. Ο κόσμος παρακολουθεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με tweet του.

Αρκετές εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην Τεχεράνη το βράδυ του Σαββάτου ανταποκρινόμενοι σε ένα κάλεσμα για να τιμήσουν τα 176 θύματα της πτήσης του ουκρανικού αεροσκάφους που καταρρίφθηκε «κατά λάθος» από έναν ιρανικό πυραύλο την Τετάρτη, όπως παραδέχθηκε χθες η Τεχεράνη.

The government of Iran must allow human rights groups to monitor and report facts from the ground on the ongoing protests by the Iranian people. There can not be another massacre of peaceful protesters, nor an internet shutdown. The world is watching.