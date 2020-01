Τραμπ σε Ερντογάν: Βρείτε τα με την Ελλάδα για την ανατολική Μεσόγειο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου μεταξύ άλλων μίλησαν για την κατάσταση στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Λευκός Οίκος, χωρίς να προχωρήσει σε λεπτομέρειες, ανέφερε πως ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος και ο Τούρκος ομόλογός του, είχαν μία τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία είχε κυρίαρχο θέμα συζήτησης, τις τελευταίες εξελίξεις σε Λιβύη και Συρία.

Today, @realDonaldTrump spoke with President Recep Tayyip Erdogan of Turkey. The two leaders discussed the need to eliminate foreign interference and maintain the ceasefire in Libya. The leaders agreed that the violence being carried out in Idlib, Syria must stop.