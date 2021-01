Ο Τραμπ πιέζει τον Πενς να μπλοκάρει την επικύρωση της νίκης Μπάιντεν -Απίστευτοι διάλογοι

Αντιμέτωπος με μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της πολιτικής του καριέρας θα βρεθεί σήμερα ο Μάικ Πενς καθώς δέχεται πιέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ να μην επικυρώσει τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στο Κογκρέσο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ καλείται να επιλέξει αν θα υπακούσει στο Σύνταγμα ή αν θα ενδώσει στις πιέσεις του Τραμπ να παρανομήσει. Ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξακολουθεί να αμφισβητεί την ήττα του και μάλιστα είναι αποφασισμένος να δώσει μια ύστατη μάχη καλώντας τους οπαδούς του σε «άγριες» διαδηλώσεις σήμερα στην Ουάσιγκτον. Κι επιμένει ψευδώς ότι ο Πενς μπορεί να παρέμβει και να αλλάξει το αποτέλεσμα. «Ελπίζω ο Μάικ Πενς να κάνει αυτό που πρέπει για μας… Είναι υπέροχος. Φυσικά, αν δεν το κάνει, δεν μου αρέσει και τόσο πολύ», είπε σε μια συγκέντρωση στο Ντάλτον της Τζόρτζια ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για τις δύο έδρες της Πολιτείας στη Γερουσία. Συνέχισε το παραλήρημα χθες με μια ανάρτηση στο Twitter υποστηρίζοντας ότι «ο αντιπρόεδρος έχει την εξουσία να απορρίψει δόλια επιλεγμένους εκλέκτορες», μολονότι το Σύνταγμα δεν αναγνωρίζει τέτοια εξουσία στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, όπως επεσήμαναν ειδικοί.

The Vice President has the power to reject fraudulently chosen electors.