Καλλιτέχνες κατά Τραμπ: Ποιοι δεν θέλουν να χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους σε συγκεντρώσεις του - iefimerida.gr

Ριάνα, Σελίν Ντιόν, Rolling Stones και τώρα οι Foo Fighters τα βάζουν με τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή έχει χρησιμοποιήσει τραγούδια τους στις συγκεντρώσεις του χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Είναι συνηθισμένο για τους πολιτικούς στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν δημοφιλή τραγούδια σε εκδηλώσεις και προεκλογικές συγκεντρώσεις, αλλά πολλοί καλλιτέχνες έχουν τραβήξει τη γραμμή όταν πρόκειται για τον Τραμπ.

Ο υποψήφιος πρόεδρος έχει αποκτήσει έναν μακρύ κατάλογο καλλιτεχνών που τον έχουν καταγγείλει επειδή έχει χρησιμοποιήσει τη μουσική τους χωρίς να έχουν δώσει οποιαδήποτε άδεια.

Foo Fighters κατά Ντόναλντ Τραμπ

Οι Foo Fighters αντέδρασαν αφού ο Τραμπ χρησιμοποίησε ένα από τα τραγούδια τους κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης.

Το τραγούδι του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος, «My Hero», ακούστηκε όταν ο Robert F Kennedy Jr. ανέβηκε στη σκηνή στην Αριζόνα την Παρασκευή, αφού ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος πρόεδρος τον παρουσίασε. Εκπρόσωπος του συγκροτήματος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων PA: «Δεν ζητήθηκε άδεια από τους Foo Fighters, και αν τους ζητούσαν δεν θα την έδιναν».

Σελίν Ντιόν

Η ποπ σταρ τον κατήγγειλε επειδή έπαιξε το κλασικό της τραγούδι «My Heart Will Go On» κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης νωρίτερα αυτό το μήνα. Η ομάδα της εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους της Καναδέζας καλλιτέχνιδας και της δισκογραφικής της εταιρείας λέγοντας ότι η χρήση του τραγουδιού «σε καμία περίπτωση» δεν είχε εγκριθεί, προσθέτοντας: «… Και πραγματικά, ΑΥΤΟ το τραγούδι;»

Beyoncé

Ενώ οι περισσότερες καταγγελίες επικεντρώνονται στη μουσική που παίζεται στις συγκεντρώσεις του Τραμπ, η Beyoncé και η ομάδα της εξέδωσαν προειδοποίηση μετά τη χρήση του τραγουδιού της «Freedom» από εκπρόσωπο της εκστρατείας του Τραμπ σε ένα σύντομο βίντεο που μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

Ενώ η Beyoncé έδωσε στην καμπάνια της Κάμαλα Χάρις την άδεια να χρησιμοποιήσει το τραγούδι, μια πηγή κοντά στη μουσικό δήλωσε στο Rolling Stone ότι «δεν έδωσαν απολύτως καμία άδεια» στην καμπάνια του Tραμπ και είχε προχωρήσει στα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα.

The Smiths

Νωρίτερα φέτος, ο κιθαρίστας των The Smiths, Τζόνι Μαρ, κατακεραύνωσε τον Tραμπ μετά την χρήση της επιτυχίας του συγκροτήματος «Please, Please, Please, Please, Let Me Get What I Want» σε μια συγκέντρωση.

Απαντώντας σε ένα βίντεο όπου το τραγούδι ακουγόταν να παίζει στο παρασκήνιο μιας από τις συγκεντρώσεις του, ο Marr έγραψε: «Ααα… σωστά… OK. Ποτέ σε ένα εκατομμύριο χρόνια δεν θα πίστευα ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Θεωρήστε ότι αυτή η μ...α έχει κλείσει αμέσως τώρα".

The Rolling Stones

Το εμβληματικό βρετανικό συγκρότημα απείλησε να μηνύσει τον Τραμπ μετά τη χρήση του τραγουδιού «You Can't Always Get What You Want» σε μια συγκέντρωση του 2020 στην Toύλσα της Οκλαχόμα. Είχαν στείλει προειδοποίηση στην ομάδα της προεκλογικής του εκστρατείας από το 2016.

Όζι Όζμπορν

Ο Όζι Όζμπορν και η σύζυγος του, Σάρον κe έστειλαν ειδοποίηση στον Τράμπ το 2019, με την οποία του απαγόρευσαν να χρησιμοποιεί τη μουσική του στα προεκλογικά του βίντεο, αφού χρησιμοποίησε το τραγούδι «Crazy Train» χωρίς την άδειά του.

Aerosmith

Το 2018, ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Στίβεν Τάιλερ έστειλε επιστολή στον τότε πρόεδρο με την οποία τον καλούσε να σταματήσει να παίζει τραγούδια του συγκροτήματος σε πολιτικές συγκεντρώσεις, αφού η επιτυχία τους «Livin' On The Edge» του 1993 παίχτηκε σε μια συγκέντρωση στη Δυτική Βιρτζίνια. Ο τραγουδιστής είχε ήδη στείλει στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ δύο επιστολές το 2015 για τη χρήση της μουσικής του συγκροτήματος.

Rihanna

Η τραγουδίστρια της R&B εξέδωσε επιστολή αφού ακούστηκε επιτυχία του 2007, «Don't Stop The Music» σε μια εκδήλωση στο Τενεσί το 2018. Απαντώντας σε ένα tweet που έλεγε ότι το κομμάτι της έπαιζε «καθώς βοηθοί πετούν δωρεάν μπλουζάκια του Τραμπ στο πλήθος», η τραγουδίστρια είπε: «Όχι για πολύ ακόμα… ούτε εγώ ούτε οι άνθρωποί μου θα βρίσκονταν ποτέ σε ή γύρω από μια από αυτές τις τραγικές συγκεντρώσεις».