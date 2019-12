Ο Τραμπ αφήνει τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικό εκτός λίστας τρομοκρατικών οργανώσεων

O Nτόναλντ Τραμπ είπε ότι ήταν έτοιμος να συμπεριλάβει τα μεξικανικά καρτέλ ναρκωτικών στον κατάλογο των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων που καταρτίζει η κυβέρνησή του, αλλά αποφάσισε να αναβάλει «προσωρινά» την απόφασή του κατόπιν αιτήματος από τον Μεξικανό ομόλογό του.

Την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι θα έδινε εντολή τα καρτέλ να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές» οργανώσεις για να παραλύσει τις χρηματοοικονομικές δοσοληψίες τους, σχέδιο που επέκρινε έντονα ο πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, υπογραμμίζοντας ότι θέλει στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση των συμμοριών, αλλά όχι επεμβάσεις.

«Ολοκληρώθηκε όλο το απαραίτητο έργο για να ανακηρυχθούν τα μεξικανικά καρτέλ τρομοκρατικές οργανώσεις», ενημέρωσε ο Τραμπ μέσω Twitter. «Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος ενός ανθρώπου που μου αρέσει και τον σέβομαι, κι έχει συνεργαστεί πολύ καλά μαζί μας, του προέδρου Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, προσωρινά θα αναβάλλουμε αυτόν τον προσδιορισμό και θα εντείνουμε τις κοινές προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα αυτές τις άγριες και ολοένα μεγεθυνόμενες οργανώσεις!», συμπλήρωσε.

