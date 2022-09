«Δεν φεύγω από τον Λευκό Οίκο»: Η αντίδραση Τραμπ όταν έχασε τις εκλογές -Πώς έγινε η επίθεση στο Καπιτώλιο - iefimerida.gr

Τις ημέρες μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωνε επανειλημμένα ότι δεν πρόκειται να φύγει από τον Λευκό Οίκο.

Η δημοσιογράφος των «New York Times», Μάγκι Χάμπερμαν, πρόκειται να εκδώσει ένα βιβλίο με τίτλο «Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 4 Οκτωβρίου και θα εξιστορεί όσα συνέβησαν πριν και μετά τις εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ.

«Απλώς, δεν πρόκειται να φύγω», «Δεν θα φύγουμε ποτέ», «Πώς μπορείς να φύγεις όταν κέρδισες εκλογές;». Αυτά και άλλα πολλά έλεγε ο Τραμπ στους βοηθούς του λίγο μετά τις εκλογές του 2020, σύμφωνα με τη Χάμπερμαν, η οποία παραχώρησε σημεία του βιβλίου της στο CNN.

Χαοτική η περίοδος μετά τις εκλογές που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Τραμπ από την προεδρία των ΗΠΑ

Έως σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί κάτι σχετικά με την επιμονή του Τραμπ να μην αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο. Τώρα, λοιπόν, αναδύονται νέες λεπτομέρειες για τη χαοτική μετεκλογική περίοδο, κατά την οποία η άρνηση του Τραμπ να αποδεχθεί την ήττα του και οι πολυάριθμες προσπάθειες να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα οδήγησαν στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Τραμπ.

Υποστηρικτές του Τραμπ μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ / Φωτογραφία: AP

Οι αποκαλύψεις του βιβλίου έρχονται καθώς συνεχίζονται οι έρευνες της Βουλής των ΗΠΑ και του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με την άρνηση του Τραμπ να παραχωρήσει την εξουσία μετά τις εκλογές του 2020.

Η επίλεκτη επιτροπή της Βουλής που διερευνά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου σχεδιάζει περισσότερες ακροάσεις και μια τελική έκθεση αυτό το φθινόπωρο, ενώ οι ομοσπονδιακοί ερευνητές κλήτευσαν πρόσφατα αρκετούς πρώην βοηθούς του Τραμπ.

Η Χάμπερμαν, πολιτική αναλύτρια του CNN, καλύπτει τον Τραμπ για τους «New York Times» από την προεκλογική του εκστρατεία το 2016. Οι ιστορίες της την έκαναν συχνό στόχο βιτριολικών σχολίων του Τραμπ στο Twitter.

Η δημοσιογράφος γράφει ότι αμέσως μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ φαινόταν να αντιλαμβάνεται ότι είχε χάσει από τον Μπάιντεν και ζήτησε από τους συμβούλους να του πουν τι πήγε στραβά. Παρηγόρησε, μάλιστα έναν εξ αυτών, λέγοντας: «Κάναμε το καλύτερο δυνατό». Ο Τραμπ είπε στους συνεργάτες του στον Τύπο «νόμιζα ότι το είχαμε», σχεδόν ντροπιασμένος από το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τη Χάμπερμαν.

Γιατί ξαφνικά ο Τραμπ άρχισε να μιλά για νοθεία στις εκλογές

Αλλά κάποια στιγμή, η διάθεση του τέως προέδρου άλλαξε και ξαφνικά ενημέρωσε τους βοηθούς του ότι δεν είχε πρόθεση να φύγει από τον Λευκό Οίκο στα τέλη Ιανουαρίου 2021, για να μετακομίσει ο Μπάιντεν. Κάποιος, μάλιστα, τον άκουσε κρυφά να ρωτά την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής των Ρεπουμπλικανών, Ρόνα Μακ Ντάνιελ, «γιατί να φύγω, αν μου έκλεψαν τις εκλογές;».

Η υπόσχεση του Τραμπ ότι θα αρνηθεί να εκκενώσει τον Λευκό Οίκο δεν είχε ιστορικό προηγούμενο και η δήλωσή του προκάλεσε αβεβαιότητα στους βοηθούς του για το τι θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια.

Διαδηλώσεις υπέρ του Τραμπ έξω από τον Λευκό Οίκο / Φωτογραφία: AP

Δημόσια, ο Τραμπ απέρριψε ερωτήσεις σχετικά με το αν θα άφηνε την εξουσία. Στις 26 Νοεμβρίου 2020 ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο εάν θα έφευγε από τον Λευκό Οίκο, στην περίπτωση που ο Μπάιντεν κέρδιζε τις εκλογές. «Σίγουρα θα το κάνω, και το ξέρετε αυτό» είπε ο Τραμπ, καθώς συνέχιζε να διαδίδει ψέματα για νοθεία στις εκλογές.

Στο ρεπορτάζ της, η Χάμπερμαν γράφει ότι η μετεκλογική περίοδος για τον Τραμπ θύμιζε τις προσπάθειές του να ανακάμψει από τη δεινή οικονομική κατάσταση τρεις δεκαετίες νωρίτερα, στην οποία προσπάθησε να κρατήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα.

Ντόναλντ Τραμπ: Πεισματική άρνηση να δεχθεί την ήττα

Αλλά ο Τραμπ δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιον δρόμο θα ακολουθούσε μετά την ήττα του το 2020. Σύμφωνα με τη Χάμπερμαν, ρώτησε σχεδόν τους πάντες σχετικά με το ποιες επιλογές θα οδηγούσαν στην επιτυχία.

Το ρεπορτάζ που δημοσιεύει το CNN από το επερχόμενο βιβλίο αποκαλύπτει, επίσης, νέες λεπτομέρειες για το τι έκαναν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος Τραμπ μετά την εκλογική ήττα, που εκείνος αρνήθηκε να δεχτεί.

Ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ήταν απρόθυμος να αντιμετωπίσει τον Τραμπ για την ήττα, σύμφωνα με τη Χάμπερμαν.

Όταν ενθάρρυνε μια ομάδα βοηθών να πάνε στον Λευκό Οίκο και να ενημερώσουν τον τότε πρόεδρο, ο Κούσνερ ρωτήθηκε γιατί δεν συμμετείχε και ο ίδιος στη συνάντηση. Ο γαμπρός του Τραμπ το παρομοίασε με σκηνή θανάτου, γράφει η Χάμπερμαν. «Ο ιερέας έρχεται αργότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κούσνερ.