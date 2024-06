O Τραμπ γιόρτασε τα 78α γενέθλιά του με τεράστια τούρτα και επιθέσεις στον 81χρονο Μπάιντεν για την… ηλικία του [βίντεο] - iefimerida.gr

Με ειρωνικά σχόλια κατά του Τζο Μπάιντεν για την ηλικία του και τα στραβοπατήματά του στη σύνοδο κορυφής της G7 στην Ιταλία γιόρτασε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τα 78α γενέθλιά του το βράδυ της Παρασκευής.

«Δεν ξέρει πού στο διάολο είναι», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον κατά μόλις τρία χρόνια μεγαλύτερό του Μπάιντεν σε εκδήλωση στο West Palm Beach της Φλόριντα, όχι μακριά από το αγαπημένο του θέρετρο, το Μαρ-α-Λάγο.

Ο Τραμπ με θαυμαστές του στο πάρτι γενεθλίων του στο συνεδριακό κέντρο της κομητείας Παλμ Μπιτς στη Φλόριντα / Φωτογραφία: AP Photo



«Το ξέρετε και το ξέρω», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους 5.000 οπαδούς του που είχαν πληρώσει από 35 δολάρια έκαστος – και από εξήντα εκείνοι στις μπροστινές θέσεις – για να ευχηθούν από κοντά στο ίνδαλμά τους στο πάρτι γενεθλίων που διοργάνωσε η ομάδα θαυμαστών του «Club 47» στο συνεδριακό κέντρο της κομητείας Παλμ Μπιτς. «Ο τύπος είναι χαμένος», είπε ο Τραμπ για τον Μπάιντεν, αναφερόμενος στο περιστατικό στην Απουλία της Ιταλίας, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε από τους υπόλοιπους ηγέτες στη διάρκεια επίδειξης με αλεξίπτωτο, για να τον επαναφέρει ευγενικά η οικοδέσποινα Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στην ομάδα για την οικογενειακή φωτογραφία.

«Όλοι παρακολουθούσαν την επίδειξη και εκείνος γύρισε προς την άλλη κατεύθυνση», είπε ο Τραμπ, περιγράφοντας την παράξενη σκηνή στο πλήθος.

«Η χώρα μας κυβερνάται από ανίκανους. Όλοι οι πρόεδροι θα πρέπει να κάνουν τεστ επάρκειας, τεστ IQ ή γνωστικά τεστ», υποστήριξε ο Τραμπ.

Η πολυώροφη τούρτα-έκπληξη για τον Τραμπ

Στο πλαίσιο του πάρτι γενεθλίων οι διοργανωτές κουβάλησαν στη σκηνή μια πολυώροφη τούρτα για τον Τραμπ την ώρα που το πλήθος ανέμιζε κόκκινα και μπλε μπαλόνια.

Στημένη σε μια βάση σε χρυσό χρώμα, η τούρτα είχε χωριστά επίπεδα που περιλάμβαναν ένα καπέλο μπέιζμπολ "Make America Great Again" και το λογότυπο του Club 47, μια αμερικανική σημαία, τη φράση "Born in the USA on Flag Day", μια απεικόνιση του Τραμπ να παίζει γκολφ και το Οβάλ Γραφείο. Τα κεριά «45» και «47» στην τούρτα σηματοδοτούσαν την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ και την πιθανότητα να εκλεγεί ως ο 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όταν ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή, το πλήθος τραγούδησε το «Happy Birthday» και φώναξε «ΗΠΑ! ΗΠΑ!».

Η πολυώροφη τούρτα γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία: AP Photo

Η εν λόγω τούρτα ήταν μόνον για επίδειξη. Όμως, στα παρασκήνια, υπήρχε μια άλλη, επίπεδη, με γλάσο βανίλιας που σερβιρίστηκε σε ορισμένα μέλη του προεκλογικού επιτελείου του Ρεπουμπλικανικού προεδρικού υποψηφίου. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο πάρτι γενεθλίων που μου έχουν κάνει ποτέ», είπε ο Τραμπ.

Πριν ανέβει ο Τραμπ στη σκηνή, οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές της Φλόριντα, Μάρκο Ρούμπιο και Μπάιρον Ντόναλντς φρόντισαν να προθερμάνουν το πλήθος μιλώντας για τις πιθανότητες του ινδάλματός τους να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

Οι ευχές του επιτελείου του Μπάιντεν στον Τραμπ

Ο Μπάιντεν θα κλείσει τα 82 λίγες μέρες μετά τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Το προεκλογικό επιτελείο του Δημοκρατικού προέδρου έστειλε τις δικές του «ευχές» στον Τραμπ για τα γενέθλιά του μέσω της πλατφόρμας Χ.

«Χρόνια πολλά, Ντόναλντ. Είσαι απατεώνας, αποτυχημένος και απειλή για τη δημοκρατία, την οικονομία, τα δικαιώματα και το μέλλον μας», ανέφερε το επιτελείο του Μπάιντεν.

Στη σχετική ανάρτηση συνέταξε μάλιστα μια λίστα με «78… ιστορικά επιτεύγματα» του Τραμπ σημειώνοντας ότι ο 45ος πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν ο πρώτος που καταδικάστηκε και παραπέμφθηκε για διάφορες κατηγορίες. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Τραμπ ως ιδιοκτήτης επιχειρήσεων, ένα βίντεο που είχε αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν σε «ενοποιημένο Ράιχ», τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία της Covid-19 κ.α.

«Εκ μέρους της Αμερικής, το πρώιμο δώρο μας για τα 79α γενέθλιά σου: Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνεις πρόεδρος», ανέφερε το προεκλογικό επιτελείο του Μπάιντεν.