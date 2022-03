Το τραγούδι των Nirvana που παίζει στο «The Batman» ανεβαίνει κατακόρυφα στα charts - iefimerida.gr

Το τραγούδι των Nirvana «Something in the Way» βλέπει μεγάλη άνοδο στις ακροάσεις του μετά τη συμμετοχή του στο «The Batman».

Το συγκεκριμένο τραγούδι, που συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Nervemind του 1991, ακούγεται σε δυο περιπτώσεις στην πρόσφατη ταινία Batman με τον Robert Pattinson στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό ήταν αρκετό για να του δώσει μια ισχυρή ώθηση.

Σύμφωνα με το μουσικό Chart Tracker «ChartData», το «Something in the Way» έχει σημειώσει αύξηση + 1.200% στις ροές στο Spotify μετά την κυκλοφορία της ταινίας στις 4 Μαρτίου. Μάλιστα κάποια στιγμή ανέβηκε στη δεύτερη θέση των αμερικανικών Charts του Spotify αλλά αργότερα υποχώρησε στην τρίτη.

Πώς το τραγούδι των Nirvana επηρέασε τον νέο Batman

«Όταν γράφω, ακούω μουσική, και καθώς έγραφα την πρώτη πράξη έβαλα το Something in the Way των Nirvana», είχε δηλώσει στο παρελθόν ο δημιουργός της ταινίας, Matt Reeves, μιλώντας στο περιοδικό Empire. «Τότε ήταν που μου ήρθε η ιδέα ότι, αντί να κάνω τον Bruce Wayne την playboy εκδοχή που έχουμε ξαναδεί, να παρουσιάσω μια μορφή που έχει περάσει μια μεγάλη τραγωδία και έχει γίνει ερημίτης. Έτσι άρχισα να κάνω αυτή τη σύνδεση με το Last Days του Gus Van Sant (πρόκειται για μια ταινία εμπνευσμένη από τις τελευταίες ημέρες του Kurt Cobain)».

Σε μια άλλη συνέντευξη, αυτή τη φορά στο Esquire, o Reeves εξήγησε ότι το τραγούδι είναι «μέρος της φωνής του χαρακτήρα» προσθέτοντας ότι ο απομονωμένος και εκδικητικός Bruce Wayne «είναι κάπως σαν ναρκομανής. Το ναρκωτικό του είναι ο εθισμός σε αυτή την επιθυμία για εκδίκηση. Είναι σαν ένας Batman Kurt Cobain».

Το «The Batman» εστιάζει στα πρώτα χρόνια του Batman καθώς αυτός παλεύει να ισορροπήσει την οργή με τη δικαιοσύνη την ώρα που ένα μυστήριο τρομοκρατεί το Gotham. Η ταινία πηγαίνει εξαιρετικά στο Box Office κάνοντας το καλύτερο άνοιγμα του 2022 και το δεύτερο καλύτερο σε εποχή πανδημίας.

Ακούστε το τραγούδι των Nirvana που έχει κλέψει την παράσταση στο νέο Batman