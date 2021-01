Τραγωδία στη Ρωσία: Τρεις νεκροί από χιονοστιβάδα που έθαψε χιονοδρομικό κέντρο

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε ένα χιονοδρομικό κέντρο στο Νορίλσκ της Ρωσίας, στον Αρκτικό Κύκλο, αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Οπως ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Επειγουσών Καταστάσεων της Ρωσίας, οι διασώστες ανέσυραν νεκρούς δύο ενήλικες, έναν άνδρα 45 ετών, μια 38χρονη γυναίκα και ένα παιδί. Ένας 14χρονος βρέθηκε ζωντανός και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, με κρυοπαγήματα.

Σε βίντεο και εικόνες που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, διασώστες και εθελοντές αγωνίζονται όλη τη νύχτα υπό αντίξοες συνθήκες και ενώ επικρατούν ισχυροί άνεμοι, να φτάσουν στα κτίρια που θάφτηκαν κάτω από τόνους χιόνι και πάγο.

