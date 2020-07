Τούρκος ΥΦΥΠΕΞ: Δεν μπορεί το Καστελόριζο να έχει υφαλοκρηπίδα 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων

Μια ακόμη πρόσκληση ήρθε να προσθέσει ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστηρίζει ότι δεν μπορεί το Καστελλόριζο να έχει υφαλοκρηπίδα 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή του στο twitter ο Γιαβούζ Σελίμ Κιράν αναφέρει: «Δεν μπορεί να είναι λογικό και συμβατό με διεθνές δίκαιο ένα νησί με έκταση 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων, δύο χιλιόμετρα από την Ανατολία και 580 χιλιόμετρα από την ελληνική ηπειρωτική χώρα, να δημιουργεί υφαλοκρηπίδα 40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η πραγματικότητα δεν μπορεί να επισκιαστεί από μαξιμαλιστικές, υπερβολικές και έντονες αντιδράσεις».

It cannot be rational & compatible with int. law for an island with an area of 10 km², 2 km away from Anatolia & 580 km from the Greek mainland to generate a continental shelf area of 40,000 km².



Realities cannot be overshadowed by maximalist, exaggerated & vociferous reactions. pic.twitter.com/wOa7jmrltZ