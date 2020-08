Τουρκία: Νέος απολογισμός της τραγωδίας -Πέντε νεκροί και 12 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες [εικόνες]

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες που σημειώθηκαν στη βόρεια Τουρκία, στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και άλλοι 12 αγνοούνται, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας πως επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εικόνες από τη βόρεια επαρχία Γκιρεσούν (Κερασούντας), έπειτα από ασυνήθιστα σφοδρές βροχοπτώσεις, δείχνουν τα νερά να παρασύρουν κτίρια και οχήματα σ' έναν δρόμο. Κάτοικοι και οικοδομικά μηχανήματα φαίνονται να καθαρίζουν δρόμους. Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ερντογάν δήλωσε πως οι πλημμύρες επεκτάθηκαν και σε γειτονικές επαρχίες, στη Ριζούντα και την Τραπεζούντα.

«Στις αρχικές αναφορές που λάβαμε, είχαμε πέντε νεκρούς και γύρω στους 12 αγνοουμένους ως αποτέλεσμα των σφοδρών πλημμυρών», δήλωσε ο Ερντογάν. «Ως κράτος, Θεού θέλοντος, θα ξεπεράσουμε τη ζημιά και την καταστροφή εδώ γρήγορα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους στην Γκιρεσούν πως 133 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής και πως υπηρεσίες αρωγής και αρχές διεξάγουν επιχειρήσεις για να βρουν τους αγνοουμένους.

