Τουρκία: Κατακραυγή για το σεξιστικό μήνυμα κρατικού σποτ – Παρουσιάζει τη γυναίκα ως υπηρέτρια [βίντεο]

Σάλο και κατηγορίες για σεξισμό πυροδότησε στην Τουρκία ένα βίντεο, που θεωρητικά τουλάχιστον ήθελε να προειδοποιήσει για τον κίνδυνο εθισμού στα κινητά τηλέφωνα, αλλά στην πράξη φαίνεται να αναπαράγει στερεότυπα που θέλουν τη γυναίκα «υπηρέτρια» του «αφέντη» άνδρα της στη γείτονα.

Το βίντεο της της κορυφαίας θρησκευτικής Αρχής της Τουρκίας Diyanet (Διεύθυνσης Θρησκευτικών Ζητημάτων ), που έχει προκαλέσει κι άλλες φορές κατακραυγή με τις υποδείξεις της, κυκλοφόρησε στο Twitter στις 6 Νοεμβρίου και δείχνει ένα «τυπικό» ζευγάρι στην Τουρκία: μια γυναίκα με μαντίλα στο κεφάλι να σερβίρει τσάι στον άνδρα της, που έχει καρφωμένο το βλέμμα του στο κινητό του, χωρίς να της δίνει καμία σημασία.

Στη συνέχεια του φέρνει και δυο κομμάτια κέικ κι ένα πιρούνι, καθώς εκείνος πίνει το τσάι του αδιαφορώντας για την παρουσία της. Η γυναίκα κάθεται δίπλα του στον καναπέ και του στέλνει το ακόλουθο SMS: «Μακάρι να ενδιαφερόσουν περισσότερο για τη γυναίκα σου!» Τότε εκείνος σηκώνεται και κάθεται δίπλα της για να μοιραστούν το κέικ.

Το βίντεο προκάλεσε οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον τρόπο με τον οποίο περνά μηνύματα για τον ρόλο των γυναικών στην Τουρκία – 130ή επί συνόλου 149 χώρες στην Έκθεση για την ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ -, όπως μετέδωσε το BBC. «Η γυναίκα φέρνει το τσάι. Η γυναίκα κουβαλάει το κέικ. Πότε επιτέλους θα τελειώσουμε μ’ αυτά τα στερεότυπα;», σχολίασε η δημοσιογράφος Μενεξέ Τοκιάι. «Το άσχημο κατά τη γνώμη μου εν προκειμένω δεν είναι μόνον ότι ο άνδρας κοιτά συνέχεια το κινητό του, αλλά κι ότι τον υπηρετεί διαρκώς η γυναίκα του», συμπλήρωσε ο σχολιαστής Μουσταφά Ακιόλ. Ενώ θέση πήρε και η διάσημη Τουρκάλα συγγραφέας Ελίφ Σαφάκ, που κάλεσε τις νεαρές συμπατριώτισσές της να απορρίψουν το «γελοίο και άκρως σεξιστικό», όπως το χαρακτήρισε μήνυμα του βίντεο. «Δεν είστε οικιακές σκλάβες. Αρκετά μ’ αυτές τις ανδροκρατικές ανοησίες!», σχολίασε.

Dear young women of Turkey, please just ignore this utterly ridiculous and sexist video posted by the Directorate of Religious Affairs to show an ideal Turkish family (eventually). You are not domestic slaves. Enough of this patriarchal nonsense https://t.co/muxsrzuGML @t24comtr