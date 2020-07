Τουρκία: Ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων με 200 εργαζόμενους -Σκάνε ασταμάτητα [βίντεο]

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Σακάρια στη βορειοδυτική Τουρκία.

Μέσα στο εργοστάσιο βρίσκονταν περίπου 150-200 άνθρωποι, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Το δίκτυο CNN Turk μετέδωσε πλάνα όπου ένα τεράστιο σύννεφο καπνού φαίνεται πάνω από το σημείο της έκρηξης.

Ισχυρές εκρήξεις πυροτεχνημάτων από το εργοστάσιο στο σημείο. Δείτε το βίντεο

BREAKING - Huge explosion in the fireworks factory about 40km outside Sakarya's city center in Turkey.pic.twitter.com/KoPypcHxC9