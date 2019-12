Συνεχίζει να προκαλεί η Τουρκία -Προσγειώθηκε πρώτο drone στα Κατεχόμενα

Συνεχίζει η Τουρκία τις προκλητικές ενέργειες, καθώς το μη επανδρομένο αεροσκάφος (drone) Bayraktar TB2 προσγειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας στο κατεχόμενο Λευκόνοικο της Κύπρου.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, η Τουρκία προχώρησε στη δημιουργία της πρώτης βάσης τουρκικών drones.

Οι κατοχικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι το φορτίο που έφτασε στο Λευκόνοικο αφορά επίγειο σύστημα ελέγχου των drones και όχα τα ίδια τα τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη. Όπως σημειώνουν, επίσης, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανάγκη για drones που φέρουν οπλικά συστήματα ενώ προτεραιότητα της τουρκικής πλευράς είναι η ανάπτυξη κατασκοπευτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και όχι νέων εναέριων οπλικών συστημάτων, στα Κατεχόμενα.

