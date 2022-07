Η Le Figaro «τρολάρει» την Τουρκία για την αλλαγή ονομασίας: «Δεν θέλει πλέον να ονομάζεται γαλοπούλα» - iefimerida.gr

«Η Τουρκία δεν θέλει πλέον να ονομάζεται γαλοπούλα», γράφει η Figaro, αναφερόμενη στην αλλαγή της ονομασίας της χώρας από «Turkey» σε «Türkiye».

Σε δημοσίευμα υπό τον τίτλο «Η Τουρκία δεν θέλει πλέον να ονομάζεται γαλοπούλα», η γαλλική εφημερίδα Le Figaro αναφέρεται στην αλλαγή της επίσημης διεθνούς ονομασίας της Τουρκίας από «Turkey» (η γαλοπούλα στην αγγλική) σε «Türkiye», που εγκρίθηκε από τον ΟΗΕ στις 2 Ιουνίου.

«Το ζήτημα δεν είναι γλωσσικό, αλλά πολιτικό», δηλώνει στην εφημερίδα ο Μπαϊράμ Μπαλτσί, διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ανατολικών Σπουδών, ενώ ο γλωσσολόγος Σονέλ Μποσναλί, καθηγητής τουρκικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Καζακστάν, αποδίδει το γλωσσικό «λίφτινγκ» στην επιθυμία του Τούρκου προέδρου να κάνει αίσθηση στη διεθνή σκηνή, αλλά και στις εθνικιστικές του τάσεις.

Le Figaro: Ο Ερντογάν δραστηριοποιείται σε όλα τα μέτωπα

Η γαλλική εφημερίδα επισημαίνει ότι «ενώ ο Ερντογάν δραστηριοποιείται σε όλα τα μέτωπα (επικείμενη στρατιωτική επέμβαση στη Συρία, προσπάθεια διαμεσολάβησης στον πόλεμο στην Ουκρανία, νέα ένταση με την Ελλάδα), η αλλαγή συμπίπτει με τις προετοιμασίες για την εκατονταετηρίδα της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία θα εορταστεί τον Ιούνιο του 2023».

Καθώς απομένει ένας χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές, είναι επίσης, κατά τη γαλλική εφημερίδα, «μια ιδανική ευκαιρία για να ενισχυθεί το τουρκικό εθνικό αίσθημα, σε μια εποχή που η χώρα διέρχεται μια οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου».

Le Figaro: Ο Ερντογάν κινδυνεύει να χάσει τον τουρκισμό του

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια της εφημερίδας στην Τουρκία, τις προηγούμενες εβδομάδες οι τουρκικές αρχές «ξεκίνησαν μια τεράστια επικοινωνιακή εκστρατεία με την ονομασία ''Hello Türkiye'', ενώ εργάζονται ήδη για να αντικαταστήσουν τις λέξεις ''made in Turkey'' με τις λέξεις ''made in Türkiye'' στα εξαγώγιμα προϊόντα. Η νέα ονομασία εμφανίζεται επίσης στον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών. Όσον αφορά τις Τουρκικές Αερογραμμές, πυλώνα της τουρκικής ''ήπιας ισχύος'', ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι θέλει να τις μετονομάσει με το τουρκικό όνομα Türkiye Hava Yollari.

»Αλλά, παίζοντας με τις λέξεις, ο Ερντογάν κινδυνεύει να χάσει τον τουρκισμό του», σχολιάζει στη συνέχεια η ανταπόκριση.

«Το παράδοξο είναι ότι από ετυμολογικής άποψης, η λέξη Türkiye δεν είναι τουρκική», αναφέρει ο Μποσναλί, υπενθυμίζοντας ότι η κατάληξη «iye» προέρχεται από τα αραβικά.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι το κωμικό παράδοξο είναι ότι η αγγλική λέξη «Turkey» προέρχεται από την Τουρκία και όχι το αντίστροφο. Γεγονός που, σύμφωνα με την ανταπόκριση, ενέπνευσε πολλούς χρήστες του Διαδικτύου να κατηγορήσουν τον Τούρκο πρόεδρο για «περιττή κακοφωνία», ενώ κάποιοι άλλοι έχουν ήδη ξεκινήσει εκστρατεία με αίτημα να μην αλλάξει όνομα η Τουρκία, αλλά να μετονομαστεί η γαλοπούλα σε «Türkiye».