Titan ένας χρόνος μετά: Το δυστύχημα που συγκλόνισε με 5 ανθρώπους να χάνονται σε μια στιγμή -Τι πραγματικά συνέβη - iefimerida.gr

Πριν από ένα χρόνο, οι οικογένειες των επιβαινόντων στο υποβρύχιο Titan έμειναν με αμέτρητα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι αγαπημένοι τους βρήκαν έναν τέτοιο τραγικό θάνατο.

Μεταξύ αυτών που ήλπιζαν ότι θα έκαναν ένα ταξίδι ζωής, ήταν ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Hamish Harding, ο διευθύνων σύμβουλος της OceanGate, Stockton Rush, ο βετεράνος του γαλλικού ναυτικού Paul Henri Nargeolet, ο Πακιστανός επιχειρηματίας Shahzada Dawood και ο γιος του Suleman, ο οποίος ήταν μόλις 19 ετών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο «Τιτάνας» θα πήγαινε το πλήρωμα να δει τα συντρίμμια του Τιτανικού σε βάθος 12.500 μέτρων κάτω από το νερό με 250.000 δολάρια το κεφάλι.

Όμως το ταξίδι για το οποίο ήταν τόσο ενθουσιασμένοι κατέληξε σε τραγωδία. Αρχικά, εκφράστηκαν ανησυχίες για την εξαφάνιση του υποβρύχιου σκάφους και επικράτησε πανικός καθώς οι διασώστες έτρεχαν να βρουν το σκάφος πριν τελειώσει το οξυγόνο.

Ωστόσο, το μόνο που βρέθηκε ήταν συντρίμμια και «πιθανά ανθρώπινα λείψανα», καθώς το Titan - που ανήκει και λειτουργεί από την OceanGate Expeditions - είχε πιθανώς ραγίσει κάτω από την πίεση της βαθιάς θάλασσας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθώς η έρευνα για το καταστροφικό περιστατικό συνεχίζεται, η MailOnline εξετάζει ποια σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα ένα χρόνο μετά.

Τι προκάλεσε την κατάρρευση του Titan;

Ενώ οι περισσότεροι πιστεύουν ότι το υποβρύχιο κατέρρευσε λόγω της τεράστιας πίεσης του νερού, δεν έχει αποφασιστεί οριστικά αν φταίνε τα «φτηνά εξαρτήματα».

Πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους θα μπορούσαν να έχουν ραγίσει κάτω από την πίεση, δημιουργώντας μια μικρή ζημιά η οποία θα διευρυνόταν και στη συνέχεια θα «συντριβόταν σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο».

Τον περασμένο μήνα, μια νέα δημοσίευση στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, πρότεινε ότι μικροσκοπικές ατέλειες στο κύτος του υποβρυχίου θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει, οδηγώντας σε «μικροκαμπυλώσεις» από την περιβάλλουσα πίεση.

Το τουριστικό υποβρύχιο «Titan», της OceanGates Expedition / Φωτογραφία αρχείου: OceanGate Expeditions via AP



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ήταν οι ήχοι «κρότου»;

Ποιοι ήταν οι «κρότοι» που κράτησαν ζωντανές τις ελπίδες των οικογενειών και των διασωστών κατά την αναζήτηση του καταδικασμένου υποβρύχιου σκάφους Titan;

Μετά από μια αγωνιώδη αναμονή για νέα, αργά τη δεύτερη ημέρα των ερευνών, αναφέρθηκαν αναφορές ότι οι θόρυβοι κρότου ανιχνεύθηκαν σε διαστήματα 30 λεπτών, βαθιά κάτω από τον ωκεανό.

Ο κούφιος ήχος, που αναπαράγεται για πρώτη φορά σε ντοκιμαντέρ, έχει έναν κανονικό, σταθερό ρυθμό, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ειδικών - και γέννησε ελπίδες ότι ο θόρυβος θα μπορούσε να είναι σήματα SOS από τους πέντε επιβαίνοντες στο σκάφος.

«Θα μπορούσε να είναι κάποιος που χτυπάει, η συμμετρία μεταξύ αυτών των χτυπημάτων είναι πολύ ασυνήθιστη», δήλωσε ο πρώην πλοίαρχος υποβρυχίου του Πολεμικού Ναυτικού Ryan Ramsey σε ντοκιμαντέρ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αφού ο ήχος καταγράφηκε για πρώτη φορά γύρω στις 11.30 το βράδυ της 20ής Ιουνίου, το αμερικανικό ναυτικό επιβεβαίωσε ότι είχε εντοπίσει τους θορύβους το επόμενο πρωί.

Ο πλοίαρχος της ακτοφυλακής Jamie Frederick παραδέχθηκε τότε: «Όσον αφορά τους θορύβους, συγκεκριμένα, δεν ξέρουμε τι είναι, για να είμαστε ειλικρινείς μαζί σας».

Με τραγικό τρόπο, οι ελπίδες που γεννήθηκαν από τον μυστηριώδη ήχο του χτυπήματος διαψεύστηκαν αργότερα.

Βρέθηκαν τα πτώματα;

Ενώ εντοπίστηκαν «πιθανά ανθρώπινα υπολείμματα», δεν βρέθηκαν πτώματα.

Η ακτοφυλακή των ΗΠΑ δήλωσε ότι τα πιθανά ανθρώπινα λείψανα ανασύρθηκαν προσεκτικά μέσα από τα συντρίμμια του Τιτάνα και μεταφέρθηκαν για ανάλυση από ιατρούς.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν εξετάσεις DNA σε ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν ανάμεσα στα συντρίμμια του υποβρύχιου Τιτάνα για να προσπαθήσουν να ταυτοποιήσουν σε ποιον ανήκαν.

Οι ειδικοί λένε ότι οι πιθανότητες να ανακτηθούν πτώματα είναι πολύ μικρές, επειδή οι πέντε άνδρες που επέβαιναν στο υποβρύχιο σχεδόν σίγουρα εξαφανίστηκαν αμέσως όταν αυτό κατέρρευσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί η καθυστέρηση πριν από την ενεργοποίηση του συναγερμού;

Η OceanGate Expeditions επικρίθηκε επειδή χρειάστηκε οκτώ ώρες για να ενημερώσει την αμερικανική ακτοφυλακή ότι είχε χάσει την επαφή με τον Τιτάνα.

Στις 14:45 - μία ώρα και 45 λεπτά μετά την κατάδυση - έχασε την επαφή με το μητρικό της σκάφος, το Polar Prince.

Όμως δεν αναφέρθηκε ως αγνοούμενο στην αμερικανική ακτοφυλακή μέχρι τις 10.40μμ, οκτώ ώρες αργότερα.

Η εταιρεία δεν έχει ακόμη εξηγήσει γιατί άργησε τόσο πολύ να ειδοποιήσει την ακτοφυλακή όταν το Titan έχασε την επικοινωνία.

Οι καταδύσεις στον Τιτανικό διαρκούν συνήθως περίπου οκτώ ώρες.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OceanGate Expeditions, Stockton Rush, που έχασε τη ζωή του στο υποβρύχιο Titan / Φωτογραφία: Arnie Weissmann/Travel Weekly via AP



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί δεν επισημάνθηκε ο θόρυβος της κατάρρευσης;

Το αμερικανικό ναυτικό πιθανότατα άκουσε τον ήχο της κατάρρευσης του τουριστικού υποβρύχιου Τιτανικού λίγο μετά την αναγγελία της εξαφάνισής του, σύμφωνα με μια έκθεση - και παρόλα αυτά ξεκίνησε μια τεράστια διεθνής προσπάθεια διάσωσης με την ελπίδα να βρεθούν επιζώντες ζωντανοί.

Το Πολεμικό Ναυτικό διατηρεί ένα σύστημα ακουστικής ανίχνευσης γύρω από τις ακτές του για τον έγκαιρο εντοπισμό εχθρικών υποβρυχίων, και το κάνει από τη δεκαετία του 1950.

«Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ διεξήγαγε ανάλυση των ακουστικών δεδομένων και εντόπισε μια ανωμαλία που συνάδει με έκρηξη ή ενδόρρηξη στη γενική περιοχή όπου λειτουργούσε το υποβρύχιο Τιτάν όταν χάθηκαν οι επικοινωνίες», δήλωσε προηγουμένως σε δήλωσή του στην εφημερίδα The Wall Street Journal ανώτερος αξιωματούχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

«Αν και δεν είναι οριστικές, οι πληροφορίες αυτές μοιράστηκαν αμέσως με τον Διοικητή του συμβάντος για να βοηθηθεί η συνεχιζόμενη αποστολή έρευνας και διάσωσης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ήχος εντοπίστηκε σε μια περιοχή όπου βρίσκονταν τα συντρίμμια του υποβρυχίου. Ώρες μετά την ανεύρεση των συντριμμιών, οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι οι πέντε επιβαίνοντες στο υποβρύχιο πιθανολογείται ότι πέθαναν κατά την κατάρρευση.

Η πληροφορία για την πιθανή έκρηξη «κοινοποιήθηκε αμέσως» στον Διοικητή του συμβάντος. Αλλά επειδή ο θόρυβος δεν ήταν «οριστικός στο σημείο», η αποστολή έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε.

Γιατί το Titan ξεκίνησε το ταξίδι του αφού εκφράστηκαν ανησυχίες;

Οι ειδικοί στα υποβρύχια οχήματα έγραψαν μια επιστολή που προειδοποιούσε ότι τα ταξίδια με τον Τιτάνα θα μπορούσαν να καταλήξουν σε «καταστροφή» χρόνια πριν εξαφανιστεί το σκάφος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστολή, προειδοποιούσε ότι «η τρέχουσα "πειραματική" προσέγγιση» της εταιρείας θα μπορούσε να οδηγήσει σε προβλήματα «από μικρά έως καταστροφικά».

Η επιστολή εστάλη από την επιτροπή επανδρωμένων υποβρύχιων οχημάτων της Marine Technology Society, μιας εμπορικής ομάδας 60 ετών.

Δεν είναι σαφές αν κάποιος εργαζόμενος απάντησε στην επιστολή και δεν υπήρχαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το γιατί η προσέγγιση θεωρήθηκε επικίνδυνη. Όποιος επιβιβαζόταν στον Τιτάνα έπρεπε να υπογράψει μια δήλωση αποποίησης ευθύνης που έγραφε: «Αυτό το πειραματικό σκάφος δεν έχει εγκριθεί ή πιστοποιηθεί από οποιονδήποτε ρυθμιστικό φορέα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό, συναισθηματικό τραύμα ή θάνατο».

Συν τοις άλλοις, ο Τιτάνας επλήγη από τεχνικά προβλήματα και ατυχίες σε τουλάχιστον έξι προηγούμενες περιπτώσεις πριν εξαφανιστεί.

Τον Αύγουστο του 2021, ο Arthur Loibl βούτηξε σε βάθος 12.500 ποδιών στο σημείο του ναυαγίου στον Ατλαντικό και δήλωσε ότι ήταν «απίστευτα τυχερός» που επέζησε από το ταξίδι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στη γερμανική ταμπλόιντ Bild, ο 60χρονος είπε ότι έπεσαν εξαρτήματα και ότι η αποστολή μπήκε στο νερό με πέντε ώρες καθυστέρηση λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων.

Τον Ιούλιο του 2022, ο YouTuber Alan Estrada βρισκόταν στον Τιτάνα όταν οι μπαταρίες του υποβρυχίου άδειασαν ξαφνικά, αναγκάζοντας το υποβρύχιο να τερματίσει πρόωρα.

Ο χρόνος παραμονής του μεξικανικής καταγωγής Estrada και των συναδέλφων του υποβρυχίων στο ναυάγιο μειώθηκε από τέσσερις ώρες σε μία, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην επιφάνεια πριν το υποβρύχιο χάσει την ισχύ του.

Εν τω μεταξύ, ο Τζος Γκέιτς είπε πώς το υποβρύχιο «δεν είχε καλή απόδοση» όταν πήγε σε ένα ταξίδι στον Τιτανικό το 2021.

«Σε όσους ρωτούν, ο Τιτάνας δεν είχε καλή απόδοση στην κατάδυση μου. Τελικά, εγκατέλειψα μια τεράστια ευκαιρία να γυρίσω τον Τιτανικό λόγω των ανησυχιών μου για την ασφάλεια με την OceanGate. Υπάρχουν περισσότερα για την ιστορία και τον σχεδιασμό του Τιτάνα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί - πολλά από αυτά είναι ανησυχητικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.