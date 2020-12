Time: Οι αναγνώστες επέλεξαν το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ως «πρόσωπο της χρονιάς»

Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων, αλλά κι όλους όσους ριψοκινδυνεύουν τις ζωές τους στην πρώτη γραμμή της μάχης με την πανδημία του κορωνοϊού επέλεξε η πλειοψηφία των αναγνωστών του περιοδικού Time ως «πρόσωπο της χρονιάς» για το 2020.

Πάνω από οκτώ εκατομμύρια αναγνώστες μετείχαν φέτος στη δημοσκόπηση του Time, που είχε συγκλονίσει τον περασμένο Σεπτέμβριο με το εξώφυλλό του για τα 200.000 (τότε) θύματα της Covid-19 στις ΗΠΑ. Το 6,5% των αναγνωστών του αμερικανικού περιοδικού ψήφισαν τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζομένους στα παντοπωλεία, τους διανομείς φαγητού και πολλούς ακόμη που ρισκάρουν τις ζωές τους στη μάχη με την υγειονομική κρίση ως την «ομάδα με την μεγαλύτερη επιρροή» για τη χρονιά που φεύγει, αφήνοντας μακράν πίσω κάπου 80 άλλους υποψηφίους, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο CEO του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ και ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι στη δεύτερη θέση με ποσοστό 5% επέλεξαν οι αναγνώστες του Time τον κορυφαίο επιδημιολόγο δρα Άντονι Φάουτσι, που έχει δεχθεί πολλές φορές φραστικά πυρά από τον Ντόναλντ Τραμπ επειδή σήμανε συναγερμό για τις αποτυχίες στη διαχείριση της πανδημίας, αλλά θα παραμείνει στη θέση του επικεφαλής ιατρικού συμβούλου της αμερικανικής κυβέρνησης και επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

Στην τρίτη θέση οι αναγνώστες του Τime επέλεξαν τους πυροσβέστες (4,3%) που ρίσκαραν τις ζωές τους δίνοντας μάχες με τεράστιες πυρκαγιές ανά την υφήλιο. Μια ανάσα πίσω τους (4%) βρέθηκαν οι ακτιβιστές του κινήματος Black Lives Matters, που ηγήθηκαν διαδηλώσεων σε πολλές χώρες του πλανήτη κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ κι άλλων μαύρων στις ΗΠΑ, ενώ την πρώτη πεντάδα (3,8%) συμπληρώνει ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους από οποιονδήποτε άλλο προεδρικό υποψήφιο στην ιστορία της χώρας. Την τελική απόφαση για το «πρόσωπο της χρονιάς» λαμβάνουν πάντως οι συντάκτες του Time, που θα ανακοινώσει απόψε το βράδυ (10 μ.μ. τοπική ώρα) στο τηλεοπτικό δίκτυο του NBC ποιο πρόσωπο η ομάδα άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή μέσα στη δύσκολη χρονιά που φεύγει.

Find out who will be the 2020 TIME Person of the Year tomorrow at 10/9c on NBC #TIMEPOY



