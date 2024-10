«Κόντρα» στο TikTok για τις αμερικανικές εκλογές – Δεκάδες βίντεο με υποστηρικτές της Χάρις ή του Τραμπ - iefimerida.gr

Ποιος θα το περίμενε ότι στο TikTok αντί για βίντεο με ανάλαφρο περιεχόμενο, θα έβλεπε κανείς να δίνεται μια «μάχη» για τις αμερικανικές εκλογές με δεκάδες χρήστες να υποστηρίζουν είτε την Κάμαλα Χάρις ή τον Ντόναλντ Τραμπ;



Και υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι το TikTok θα έχει ακόμη μεγαλύτερο αντίκτυπο στις εκλογές του 2024 από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια.



Το 2020, όταν ο Τζο Μπάιντεν και το τότε εν ενεργεία πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν υποψήφιοι, το TikTok είχε 50 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε, ο αριθμός αυτός έχει εκτοξευθεί σε περισσότερα από 150 εκατομμύρια που αντιπροσωπεύουν περίπου το 435 του πληθυσμού της χώρας.



Και οι δύο υποψήφιοι χρησιμοποίησαν τη δημοφιλή πλατφόρμα σε αυτόν τον κύκλο για να προσπαθήσουν να συγκεντρώσουν ψήφους, Και με όλο και περισσότερους χρήστες να σκρολάρουν στις οθόνες των τηλεφώνων από ποτέ, οι χρήστες βλέπουν πλέον μια ποικιλία περιεχομένου με πολιτικό θέμα, καθώς η ψαλίδα μεταξύ του Τραμπ και της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις έχει κλείσει τις τελευταίες ημέρες.



Οι Swifties που πάνε κόντρα στο είδωλό τους

Μεταξύ αυτών, μια μικρή ομάδα θαυμαστών της Τέιλορ Σουίφτ που πήγαν κόντρα στο είδωλό τους (υποστήριξε ανοιχτά την Χάρις) αλλάζοντας τους στίχους της για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον Τραμπ.



Υπάρχουν επίσης μιμητές των υποψηφίων και άνθρωποι που ανεβάζουν βίντεό τους στα οποία χορεύουν σε ηχητικά αποσπάσματα των υποψηφίων. Για παράδειγμα, ένα βίντεο από μια Ρεπουμπλικανή Swiftie ονόματι Kayleigh την δείχνει να κάνει lip-synching στο hit single «22» της Σουίφτ του 2013. Αλλά αντί να τραγουδά στην αρχή του ρεφρέν το «I'm feeling 22», άλλαξε τα λόγια σε «I'm voting Donald Trump».



Ένα άλλο viral βίντεο από τον @thedebralea χρησιμοποιεί ένα δημοφιλές ηχητικό που αλλάζει τους στίχους στο τραγούδι της Σουίφτ του 2006 «Picture to Burn». Στη λεζάντα γράφει: «Αφού οι Swifties υπέρ του Τραμπ επιτέλους κερδίζουν έδαφος, μπορεί αυτό το αριστούργημα να γίνει ο ύμνος μας».

Αλλά και οι υποστηρικτές της Κάμαλα Χάρις

Βέβαια, υπάρχουν και πάρα πολλοί θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ που συντάσσονται μαζί της. Ο λογαριασμός με το όνομα @swifties4Kamala, αν και δεν έχει σχέση με την τραγουδίστρια ή την υποψήφια των Δημοκρατικών, τάσσεται υπέρ της υποψήφιας των Δημοκρατικών.

Ένα από τα βίντεο του λογαριασμού δείχνει το περιβόητο κλιπ του Τζέι Ντι Βανς να αποκαλεί τους ηγέτες των Δημοκρατικών «άτεκνες γατομάνες» ενώ στο παρασκήνιο παίζει ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια της Σουίφτ, το «We Are Never Ever Getting Back Together». (Αξίζει να σημειωθεί ότι η ίδια η Σουίφτ συνόδευσε την υποστήριξή της στις 10 Σεπτεμβρίου με μια φωτογραφία της με αγκαλιά μία από τις γάτες της. Και την υπέγραψε ως «Τέιλορ Σουίφτ, Άτεκνη γατομάνα»).



Μάλιστα, ένας από τους λόγους που η Σουίφτ τάχθηκε τόσο ανοιχτά υπέρ της Κάμαλα Χάρις ήταν επειδή ο Τραμπ είχε μοιραστεί ένα deepfake ΑΙ εικόνες που έδειχναν ότι η Σουίφτ τον υποστήριζε.



Κωμικοί δείχνουν το ταλέντο τους με βάση τις αμερικανικές εκλογές

Άλλοι TikTokers με περισσότερο κωμικό ταλέντο έχουν καταφύγει στο να μιμηθούν τα άτομα που διεκδικούν το υψηλότερο αξίωμα στη χώρα.Ο Όστιν Νάσο, ένας 29χρονος κωμικός στη Νέα Υόρκη, έχει γίνει πολλές φορές viral με τις μιμήσεις του για τον Τραμπ και τον Μπάιντεν. «Προσπαθώ να μην επιλέγω σκόπιμα πλευρά στο περιεχόμενο» δήλωσε στους New York Times. «Προσπαθώ να κάνω πλάκα και με τους δύο».



Ο Σαμ Γουάιλς, ένας 34χρονος κωμικός με έδρα το Λος Άντζελες, διακωμωδεί τον Βανς στο TikTok φορώντας eyeliner, κάτι που βασίζεται σε μια ευρέως διαδεδομένη στο διαδίκτυο θεωρία ότι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ φοράει μακιγιάζ.



Και η Άλισον Ρις, μια 32χρονη κωμικός, επίσης στο Λος Άντζελες, έχει γίνει η χαρακτηριστική μιμήτρια του Χάρις.Ο ακρογωνιαίος λίθος της μίμησής της είναι να πετύχει το ξεκαρδιστικό γέλιο της, το οποίο αποτελεί εδώ και καιρό τη βάση για τον λόγο που κάποιοι λένε ότι δεν την συμπαθούν.



Έπειτα, υπάρχουν οι αυτοαποκαλούμενοι ειδήμονες που προσπαθούν να υποσκελίσουν τα κομματικά δίκτυα όπως το MSNBC και το Fox News με την πιο προσγειωμένη, απροετοίμαστη προσέγγισή τους.



Ο Λινκ Λόρεν, 27 ετών, ο οποίος εργαζόταν στην εκστρατεία του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, έχει συγκεντρώσει πάνω από 700.000 οπαδούς με τα τετράλεπτα βίντεό του που επιτίθενται στον Μπάιντεν και τώρα στη Χάρις από τότε που έγινε υποψήφια των Δημοκρατικών.

Το Under the Desk News, που φιλοξενείται από τον V Spehar, είναι ένας αριστερόστροφος παρουσιαστής του TikTok που δημοσιεύει πολλά βίντεο την ημέρα καλύπτοντας έκτακτες ειδήσεις. Ο λογαριασμός έχει πάνω από 3,2 εκατομμύρια followers.



Οι λάτρεις του μιούζικαλ «Hamilton» έχουν βομβαρδίσει την εφαρμογή με lip synch των δημοφιλών στίχων της παράστασης, καθώς εμφανίζονται στην οθόνη λεζάντες που εκφράζουν ενθουσιασμό για την Χάρις.



Ο χρήστης @rawlinsness δημοσίευσε τον Ιούλιο ένα βίντεο που επιτίθεται στον Βανς και το οποίο έφτασε να έχει πάνω από 167.000 προβολές. Σε αυτό, χορεύει σε ρυθμό ενώ ο Βανς λέει επανειλημμένα: «Δεν ήμουν ποτέ τύπος του Τραμπ» και «Ποτέ δεν μου άρεσε».



Ο Βανς πράγματι είπε αυτά τα πράγματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στον Τσάρλι Ρόουζ τον Οκτώβριο του 2016, λίγες εβδομάδες πριν ο Τραμπ νικήσει τη Χίλαρι Κλίντον σε ένα ανατρεπτικό αποτέλεσμα.



Ένας άλλος δημιουργός, ο @knicolejenae, δημοσίευσε ένα βίντεο για να υποστηρίξει τον Τραμπ την ημέρα που κρίθηκε ένοχος και για τις 34 κατηγορίες για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων στη δίκη του για τα χρήματα που πήρε για να τα αποσιωπήσει.



Η γυναίκα, ντυμένη με μια κόκκινη, άσπρη και μπλε στολή με το «Make America Great Again» γραμμένο στο μπροστινό μέρος, χόρευε χαρούμενη στο τραγούδι «I Love It» των Icona Pop.



Ο πιο εμβληματικός στίχος από την επιτυχία του 2012 είναι το «I don't care», κάνοντας μάλλον σαφείς τις απόψεις της γυναίκας για την καταδίκη του Τραμπ.



Ίσως αυτές να είναι οι τελευταίες εκλογές για το TikTok

Όσο κεντρικό και αν είναι το TikTok για τις εκλογές του 2024, ίσως αυτή να είναι η τελευταία φορά που κάποιος θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει ως πλατφόρμα για να μοιραστεί τις σκέψεις του για την πολιτική.



Ο πρόεδρος Μπάιντεν υπέγραψε νόμο τον Απρίλιο που σύντομα θα απαγορεύσει το TikTok εάν η ByteDance δεν πουλήσει το μερίδιο ιδιοκτησίας της σε κάποιον άλλο χωρίς σχέση με την κινεζική κυβέρνηση.



Εάν η ByteDance αρνηθεί να το πράξει, το TikTok δεν θα επιτρέπεται στις συσκευές των ΗΠΑ μετά τις 19 Ιανουαρίου 2025, την ημέρα πριν από την ορκωμοσία του νέου προέδρου.



Η ByteDance και το TikTok κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν τον νόμο τον Μάιο, υποστηρίζοντας ότι θα παραβιάσει τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης των Αμερικανών σύμφωνα με την Πρώτη Τροποποίηση του Συντάγματος.